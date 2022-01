Kiss Ambrus és Tordai Csaba tagadja a Városháza-ügyben őket érő vádakat

Nem jelent meg Karácsony Gergely a Városháza tervezett eladásának vizsgálatára létrehozott bizottság hétfői ülésén. A főpolgármester döntését indokló levélben azt írta a bizottság elnökének, hogy programütközés miatt nem tud részt venni az ülésen, ugyanakkor jelezte, hogy a következő alkalommal – január 17-én – elmegy rá. Karácsony Gergely levelében hivatkozott a Városháza hasznosításáról Barts Balázs, a főváros vagyonkezelője által írt döntés-előkészítő tanulmányra, amelyről kifejtette, nem bízta meg írásban annak elkészítésével a szakembert. A főpolgármester tehát ellentmondott helyettesének, Kerpel-Fronius Gábornak, aki korábban azt nyilatkozta, Karácsony Gergely jelenlétében is tárgyaltak erről az előterjesztésről, amelyet maga a főpolgármester rendelt meg.

Tarlós: Nem ezt a tételt húzta Karácsony

Tarlós István korábbi főpolgármester sem jelent meg a vizsgálóbizottság előtt, írt viszont egy levelet, amelyben összefoglalta véleményét az ügyben. Tarlós szerint nem az értékesítési szándékra kell fókuszálni, hanem a tervezett értékesítések mikéntjére.

A volt városvezető szélhámos húzásnak nevezte egy olyan vizsgálóbizottság felállítását, amelyben Karácsony Gergely szövetségesei vannak többségben. Tarlós szerint utódja folyamatos hazudozás után most arra törekszik, hogy áttematizálja a közbeszédet annak kapcsán, hogy aktuális, nagy vihart karó ügyek vannak a Városházán.

A volt főpolgármester kifejtette: mindegy, hogy fideszes a bizottság elnöke, ezzel csak félrevezetik a közvéleményt, hiszen többségi szavazás dönt majd a bizottság munkájának lezárásakor arról, hogy mi kerüljön a jelentésbe. Arról, hogy a most aktuális ügyekkel kapcsolatban 2019 előttre mutogat vissza a főpolgármester, Tarlós úgy fogalmazott: „Karácsony nem ezt a tételt húzta.” Tarlós István szerint majd a nyomozó hatóság juthat valamire az ügyben, mert a fővárosi vizsgálóbizottság aligha lesz erre képes.

A volt és a jelenlegi főpolgármester levelének felolvasása után már a napirendi pontok elfogadásáról is vita alakult ki, a jelen lévő baloldali bizottsági tagok ugyanis addig nem voltak hajlandók elfogadni a napirendet, amíg a bizottság elnöke, Kovács Péter fel nem olvasta Bajnai Gordonnak a bizottság kérdéseire küldött válaszát. A fideszes bizottsági elnök emlékeztette a baloldali tagokat, hogy korábban éppen az ő javaslatukra fogadtak el egy indítványt, hogy ne olvassanak be olyan dokumentumokat, amelyek tartalmát a bizottság tagjai korábban megismerhették vagy a sajtóban megjelentek. Kovács Péter nem értett egyet azzal, hogy azok, akik így akadályozták meg, hogy az ügyben ismertté váló hangfelvételek szövege bekerüljön a jegyzőkönyvbe, most szerették volna Bajnainak a Facebookon régóta elérhető és a sajtóban is számos helyen idézett sorait jegyzőkönyvbe venni. Végül a kormánypárti tagok közül Láng Zsolt engedett az ügyben, hogy a baloldaliak elfogadják a napirendet, így beolvasták a volt miniszterelnök levelét is.

Tordai Csaba és Kiss Ambrus is tagadta a vádakat

Ezt követően Tordai Csabát, a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ (BFVK) Zrt. igazgatóságának elnökét hallgatta meg a bizottság, aki elmondta, Karácsony Gergely jogi főtanácsadójaként nincs szerződése, így nem tartozik a Főpolgármesteri Hivatal állományába. Elismerte ugyanakkor, hogy ennek ellenére meghívottként és nem hivatalos tagként többnyire részt szokott venni a főpolgármesteri kabinet ülésein.

A Városháza eladásáról nem beszélt Bajnaival – állította Tordai, ugyanakkor elismerte, hogy az ingatlan fejlesztési koncepciójáról valóban beszélt a volt miniszterelnöknek.

Azon a megbeszélésen, amikor a Városháza sorsáról tárgyalt a főpolgármesteri kabinet, Tordai állítása szerint nem volt szó az ingatlan eladásáról, hiszen konszenzus volt arról, hogy megtartják az épület tulajdonjogát, így Barts Balázs erre vonatkozó tanulmányának részleteit nem is taglalták érdemben.

Kovács Péter erre megjegyezte, nem lehetett egyértelmű az említett konszenzus, ha Barts Balázs később mégis az eladásról tárgyalt.

Kiss Ambrus általános főpolgármester-helyettes meghallgatásán arról beszélt, hogy nem volt téma a közpolitikai munkacsoport ülésén a Városháza értékesítése. Arra viszont már nem emlékezett, hogy 2020 novemberében ki mit mondott a főpolgármesteri kabinet ülésén, amikor Barts Balázsnak a Városházáról készített döntés-előkészítő tanulmányát tárgyalták.

A főpolgármester-helyettes elmondta: 2010 óta egyszer, egy színházi előadás alkalmával találkozott azzal a Bajnai Gordonnal, akinek korábban kabinetfőnöke volt.

Kiss Ambrus tagadta, hogy ismerné Berki Zsoltot, kijelentette, hogy nincs jutalékos rendszer a fővárosnál, és hangsúlyozta, hogy nem fogadott el kenőpénzt senkitől. Nem találkozott ingatlanosokkal, mivel nem is szakmabeli.

Kijelentette, hogy nem tudja megmondani, miként került a felvételekre a neve, hiszen olyan személyek beszéltek róla azokon, akiket nem is ismer, ezért is tett feljelentést.

Kiss Ambrus szerint csepegtetéses módszerrel hozták nyilvánosságra a hangfelvételeket az ügyben, hogy ne lehessen tisztán látni. Jó lenne tudni, ki a producer és kivel végezteti a munkát, honnan van a know-how, és kik írják a forgatókönyvet a Városháza-ügyben – mondta zárásként Kiss Ambrus, és utalt arra, hogy az „orosz szálakat” kellene vizsgálnia a bizottságnak.

Bagdy Gábor: Karácsony szerint sem volt korrupció Tarlós idején

A bizottság kérdéseket tett föl Bagdy Gábornak is, aki még Tarlós Istvánnak volt a pénzügyi helyettese. Bagdy elmondta, két – a fővárosnak kiemelkedően jelentős hasznot hozó – ingatlanügylet kapcsán találkozott annak idején Berki Zsolttal, akit egyébként nem ismer. A volt főpolgármester-helyettes hozzátette: nem tud róla, hogy az ő idejükben jutalékos rendszer működött volna a fővárosnál, és soha nem fogadott el kenőpénzt.

Bagdy Gábor idézte Karácsony Gergelyt, aki Barts Balázs fegyelmijének indoklásakor maga is elismerte, hogy még csak korrupciós vádak sem fogalmazódtak meg a Tarlós-érában az ingatlaneladásokkal kapcsolatban.

Kérdésre válaszolva elmondta, csak kiemelt értékű ingatlanok esetében, vezetői szintű döntést igénylő esetekben fordult elő, hogy ingatlanbefektetőkkel találkozott, és Barts Balázs is igényelte az együttműködését.

Azt is hangsúlyozta a volt főpolgármester-helyettes, hogy soha nem tapasztalták, hogy Barts Balázs mást csinált volna, mint amiben megállapodtak. Az ő esetükben nem is folytatódhatott volna az együttműködés, ha ilyesmire fény derült volna – tette hozzá.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)