Kedden többnyire erősen felhős vagy borult idő lesz a jellemző, főként a déli országrészben lehet szakadozottabb a felhőzet – derült ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

Az északi, északkeleti megyékben helyenként kialakulhat kisebb eső. A délnyugati, déli szél nagy területen megerősödik, különösen a Dunántúl magasabban fekvő tájain viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 15 fok között valószínű, az Északi-középhegység szélvédettebb tájain mérhetjük a 10 fok alatti értékeket. A késő esti hőmérséklet általában 9 és 12 fok között alakul, északkelet azonban ettől hidegebb is lehet.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Estétől az ország északkeleti felében lehetnek átmeneti vékonyodások, addig kisebb eső helyenként előfordulhat arrafelé. Hajnalban északnyugat felől a kevésbé felhős területeken is megvastagszik, megnövekszik a felhőzet, az Észak-Dunántúlon egyre többfelé elered az eső. A nagy területen erős déli, délnyugati szél fokozatosan veszít erejéből, a hajnali óráktól a Kisalföldön északnyugatira fordul. A hajnali órákban általában 6 és 11 fok között alakul a hőmérséklet, az Északi-középhegységben és Kőszeg környékén 2–5 fok is lehet.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztető előrejelzése szerint napközben nagy területen megerősödik a délnyugati szél, a délnyugati megyékben és a Dunántúl középső részén viharossá fokozódhat. A legerősebb széllökések néhol elérhetik a óránkénti 70 kilométert is. Estétől a Hajdúság és a Nyírség területén is előfordulhatnak viharos széllökések, amelyek az óránkénti 60, de a 70 kilométeres sebességet is elérhetik. Emiatt a meteorológiai szolgálat egyes fokú figyelmeztető jelzést adott ki öt megyére.