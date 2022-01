Az elmúlt napokban 2429 új fertőzöttet azonosítottak Magyarországon, meghalt 83 beteg – derül ki a kormányzati tájékoztató oldalon kedden közzétett adatokból. A tájékoztatás szerint az omikron-variáns Magyarországon is terjed. A Nemzeti Népegészségügyi Központ laboratóriuma a variánsok irányába vizsgált minták alapján megállapította, hogy hazánkban az új fertőzések több mint 11 százalékáért az omikron a felelős.

A beoltottak száma 6 268 108, közülük 5 986 342 fő már a második oltását is megkapta, a harmadik oltás lehetőségével 3 184 580-an éltek.

A járvány kezdete óta összesen 1 264 709 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Az elhunytak száma 39 517 főre emelkedett.

A gyógyultak száma 1 124 945 fő, az aktív fertőzötteké 100 247 főre csökkent.

Kórházban 3335 beteget ápolnak, közülük 316-an vannak lélegeztetőgépen.

Legutóbb az operatív törzs hétfőn közölt összesített adatai alapján Magyarországon 5865 új fertőzöttet azonosítottak, a betegség szövődményeibe 248-an haltak bele. Kórházban 3313 koronavírusos beteget ápoltak, közülük 318-an voltak lélegeztetőgépen. A beoltottak száma 6 266 483 volt, közülük 5 982 104 fő már a második oltását is megkapták, a harmadik oltás lehetőségével 3 178 228-an éltek.

Napi adatközlés utoljára december 31-én volt, amikor 3360 új fertőzöttet azonosítottak, a betegség szövődményeibe 82-en haltak bele. Kórházban 3492 koronavírusos beteget ápoltak, közülük 334-en voltak lélegeztetőgépen. A beoltottak száma 6 266 064 fő, közülük 5 981 569 fő már a második oltását is megkapta, a harmadik oltás lehetőségével 3 176 553-an éltek.

Az esetek növekedése többnyire továbbra is a delta-variáns terjedésével függ össze, azonban egyre több olyan esetet regisztrálnak Magyarországon is, amit a Dél-Afrikában felfedezett omikron-variáns okoz. Az új év egyik legmegdöbbentőbb híre volt a napokban, hogy egy új betegségegyüttest találtak Izraelben, amely egyesíti magában a koronavírust és az influenzát. Ilyen esetet a Neumann Labs szakemberei is jelentettek Magyarországon. Két betegnél mutatták ki a fluronát, mindketten 30 évnél fiatalabbak.

Változott az oltások szakmai ajánlása

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) legfrissebb ajánlása szerint azok az oltatlanok, akik átestek a koronavírus-fertőzésen, várakozási idő nélkül olthatók. A protokoll szerint a második és a harmadik oltás abban az esetben ellenjavallt lehet, ha az először felvett oltás anafilaxiás reakciót váltott ki az oltottnál.

Az NNK ajánlása szerint az immunhiányos betegeknél az alapimmunizálás három oltásból áll. Javasolt a harmadik oltás az immunszupresszív és immunmoduláló kezelésben részesülők esetében.

A negyedik oltásról a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlásából kiderült, hogy a bevezetése egyelőre nem indokolt, azonban a járvány alakulásának a függvényében később döntenek erről. Utazás, külföldi munkavállalás céljából való adása szakmailag nem indokolt – tették hozzá.

Újabb oltási akciók várhatók

A tervek szerint Magyarországon januárban újabb oltási akciók várhatók a kórházi oltópontokon és járásközponti szakrendelőkben. Oltási akció a kórházi és járásközponti oltópontokon az alábbi időpontokban lesz:

2022. január 6-án és 7-én délután 2 és 6 óra között,

2022. január 8-án délelőtt 10 és délután 6 óra között,

2022. január 13-án és 14-én délután 2 és 6 óra között,

2022. január 15-én délelőtt 10 és délután 6 óra között,

2022. január 20-án és 21-én délután 2 és 6 óra között,

2022. január 22-én délelőtt 10 és délután 6 óra között,

2022. január 27-én és 28-án délután 2 és 6 óra között,

2022. január 29-én délelőtt 10 és délután 6 óra között.

A háziorvosok is folytatják az oltást a rendelési időben, őket emellett arra kérik, hogy januárban legalább egy péntek délután és szombaton is oltsanak előzetes bejelentkezés nélkül.

Ha a háziorvos vállalja, akkor nemcsak egy, hanem akár négy alkalommal is tarthat oltási akciót. A háziorvosok számára az országos tiszti főorvos hivatalosan is elrendeli az oltási akciónapokat, így a szombati oltási akciónapokra külön térítésre jogosult.

Így áll most a gyerekek oltása

December közepén érkezett meg Magyarországra az 5 és 11 év közötti korosztály oltását szolgáló vakcinaszállítmány. Azóta ebben a korosztályban már 48 ezer gyerek vette fel a Pfizer által fejlesztett oltóanyagot.

Az Index összesítette az adatokat, ebből kiderült, hogy Magyarországon jelenleg

az 5 és 11 év közöttiek 7,42 százaléka,

a 12 és 17 év közöttiek 51,34 százaléka

vette fel a koronavírus elleni oltóanyagot.

(Borítókép: Koronavírusteszthez szükséges mintavétel 2020. december 4-én. Fotó: Vajda János / MTI)