Újra megtámadta a nagymamáját, letartóztatták

A Salgótarjáni Járásbíróság nyomozási bírája ügyészi indítványra elrendelte annak a 26 éves férfinek a letartóztatását, aki karácsonykor támadt idős nagyszülőjére – közölte Sziliné dr. Séber Anita főügyészhelyettes lapunkhoz eljuttatott közleményében.

A gyanúsított december 26-án dél körül ittasan megjelent 73 éves nagymamája pásztói lakásánál. Amikor a nagymama rövid időre elhagyta a lakrészét, a gyanúsított megkísérelte felkutatni az általa korábban otthagyott pálinkát, de az időközben visszaérkező sértett szóvá tette a gyanúsított által okozott rendetlenséget. Szóváltás alakult ki, és a gyanúsított közölte a sértettel, hogy „add elő a pálinkát, mert megütlek”

– olvasható az ügyészi közleményben.

A gyanúsított végül bántalmazta is a sértettet, megütötte a bal arcfelét, majd két esetben még fejtetőn is ütötte; az asszony nyolc napon belül gyógyuló zúzódásos sérüléseket szenvedett. A gyanúsított többször volt már büntetve, különös visszaeső; korábban is követett el erőszakos bűncselekményt a sértett nagymama sérelmére, a mostani cselekményt az előző szabadságvesztés büntetéséből szabadulva, a feltételes szabadság tartama alatt követte el.

A Pásztói Járási Ügyészség a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett könnyű testi sértés bűntette miatt kezdeményezte a napokban a férfi letartóztatását, amit a Salgótarjáni Járásbíróság nyomozási bírája egy hónapra elrendelt.