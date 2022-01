A legtöbb parlamenti politikus ráadásul ennél is jóval többet fog keresni, tekintve, hogy a bizottsági helyek, valamint a különböző egyéb tisztségek után is pluszpénz landol honatyáink bankszámláján. Több jut majd lakásbérlésre is, továbbá még az eddigieknél is drágább ajándékokat fogadhat el a parlamenti elit. A legnagyobb nyertes Kövér László házelnök.

Automatizmus

Az rtl.hu emlékeztet, hogy a fizetésemeléshez még csak új parlamenti előterjesztésre, illetve szavazásra sincs szükség, mivel az országgyűlési törvény 2018. évi, kormánypárti támogatással megtörtént módosítása értelmében a honatyák havi illetménye mindig az előző évi havi bruttó átlagkereset háromszorosának felel meg, így a béremelés náluk automatikus. A havi 75 ezer forint pluszt a portál úgy számolta ki, hogy Varga Mihály pénzügyminiszter egy múlt keddi Facebook-bejegyzésében 428 ezres átlagkeresetről írt 2021-re nézve, ami egy évvel korábban 403 ezer forint volt. Ez 25 ezres növekedést jelent, a parlamenti képviselőknek pedig továbbra is ennek a háromszorosa jár.

Hogy lehet másfél milliót hazavinni?

A képviselők bruttó alapbére így 1 millió 284 ezer forint lenne. Egy bizottsági tagság már elég ahhoz, hogy ez a szám 1,2-szeresére emelkedjen, ami így 1 millió 540 ezer forintot jelent, két bizottsági hely esetén pedig 1,4-szeres szorzóval már csaknem 1,8 millió forintot. A bizottsági alelnökök fizetése 1,9 millió forintra, a bizottsági elnököké 2,2 millió forintra ugorhat az emelés után. A legjobban Kövér László házelnök járhat, akinek fizetése a képviselői alapbér mintegy 2,7-szerese, ennek megfelelően az emelkedéssel is az ő pénztárcája lesz a legfőbb nyertes. A fizetése akár 200 ezer forinttal is nőhet, ezzel csaknem bruttó 3,5 millió forint ütheti a markát havonta.

Amennyiben esetleg továbbra is honatyáink megélhetése felől aggodalmaskodnánk, úgy érdemes megjegyezni, hogy a fizetésen felül több egyéb juttatást is kapnak a parlamenti politikusok, amik – mint az rtl.hu emlékeztet – szintén az alapilletményhez igazodnak, így ezek is tovább emelkednek. Az emelés után csaknem 450 ezer forint juthat lakásbérletre, 64 ezer forint mobiltelefon-költségekre, irodabérletre pedig csaknem 900 ezer forintot költhet el minden egyes képviselő. Az elfogadható ajándékok értéke is növekszik, amely az alapilletmény összegével egyezik meg.

(via rtl.hu)

