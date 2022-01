Szerda délután búcsúztatják Deutsch Tamás apósát

Január 5-én délután 4 órakor, a BVSC Szőnyi úti sporttelepén búcsúztatják a hamvasztás után Lazsányi László volt NB I-es labdarúgót, a Csepel SC korábbi játékosát, Deutsch Tamás európai parlamenti képviselő apósát – írja a Nemzeti Sport.

A lap megjegyzi, hogy az élvonalban játékosként 152 találkozón 22 gólt szerző egykori sportoló a BVSC-ben ismerkedett meg a labdarúgással.

Lazsányi Lászlót még december 3-án késelte halálra albérlője egy III. kerületi ingatlanban. Úgy tudni, a gyilkosság gyanúsítottja egy 57 éves informatikus férfi, aki egy éve érkezett a kétszintes, a Duna partján álló apartmanházba bérlőként.

Eleinte normálisan fizette a bérleti díjat, néhány hónappal ezelőtt azonban már késett vele, és az utóbbi hónapokban már egyáltalán nem fizetett. Emiatt többször is távozásra szólították fel, és Lazsányi László is határozottan kérte, hogy hagyja el a szobáját. Többször is cserélték a zárat, de hiába, azt is felfeszítette.

A férfi a gyilkosság napján a nála lévő vadászkéssel feszítette fel a zárat. Erről viszont az épület többi lakója értesítette a volt futballistát, aki emiatt a helyszínre ment. A kettejük közötti veszekedés végül tettlegességig fajult, és a korábban a behatoláshoz használt vadászkéssel az albérlő megszúrta az egykori focistát.

Az incidens után mentőt hívtak, akik a helyszínre érkezve megpróbálták újraéleszteni a megkéselt áldozatot, de már nem tudták megmenteni Lazsányi László életét.