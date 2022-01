Orbán Balázs: A tapasztalt politikusok előnyben vannak az újoncokkal szemben

„A kormányzás napi munka, amely során rendszeresen kell aktuális döntéseket hozni, de van egy hosszabb távú perspektíva is, ami arra a kérdésre válaszol, hogy mik a hosszú távú stratégiai céljaink” – mondta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója szerdán az Inforádió Aréna című műsorában, és kiemelte a tanácsadók munkájának jelentősége abban is áll, hogy ne engedjék a döntéshozókat elveszni a napi politikai döntések között.

Látni kell a pályán

Orbán Balázs hangsúlyozta, hogy a modern tömegdemokráciában sok olyan állam és kormányfő van, akik sodródnak az eseményekkel, és szinte már a tanácsadóik diktálják a tempót, miközben a vezető elsősorban a kommunikációval van elfoglalva. Magyarországon nem ez a helyzet – vélekedett a miniszterelnök politikai igazgatója, és emlékeztetett rá, hogy hazánkban a szavazóknak is az az elvárása, hogy a magyar miniszterelnök mindenkinél jobban „lásson a pályán”. Orbán Viktor miniszterelnöknek ez belülről is jön, és sok területről rengeteget olvasva tájékozódik és gyűjti be az információkat – árulta el Orbán Balázs a kormányfőről, aki – mint mondta – a tanácsadói véleményét figyelembe veszi de a végső döntést mindig a miniszterelnök hozza meg tette hozzá

A miniszterelnök politikai tanácsadója kiemelte a tapasztalat fontosságát a politikában.

A tapasztalt politikusok mindig előnyben vannak az újoncokkal szemben.

Beérett a hosszútávú gondolkozás

A koronavírus járvány kapcsán Orbán Balázs elmondta: azok az országok jönnek ki jól a válságból, melyek hosszú távon gondolkozva a beruházások ösztönzésére, és a munkahelyek megőrzésére helyezték a hangsúlyt. Ma már lehet látni, hogy a kormány gazdaságpolitikája jó eredményeket hozott, ami az adócsökkentésekben és a foglalkoztatási adatokban is megmutatkozik, így most lehetőség van támogatni a fiatalokat a családokat és a nyugdíjasokat is – sorolta a miniszterelnök politikai igazgatója, aki úgy vélekedett, ha a kormány elszórta volna a forrásokat nem állhattunk volna ismét tartós növekedési pályára.

Meg lehet oldani, hogy rövidtávon is segítsünk, mégis fenntartható döntéseket hozzunk

– fejtette ki Orbán Balázs, és emlékeztetett rá, hogy katasztrofális eredményre vezettet, amikor a baloldali kormányok úgy hoztak népjóléti intézkedéseket, hogy nem volt meg azokra a fedezet.

Az elmúlt ezer évben hazánk mindig akkor tudott fejlődni amikor erős volt a közép európai régió – fejtette ki Orbán Balázs, és hozzátette, hogy mindig is fontos volt kívül tartani azokat a külső erőket, amelyek perifériaként kezelték volna a régiónkat.

A magyar külpolitika legfontosabb dimenziója tehát az, hogy önálló hatalmi tényezővé kell tenni a közép-európai térséget, mert ez jelent majd biztonságot és prosperitás az itt élők számára

– vélekedett Orbán Balázs, aki szerint a legfontosabb külpolitikai teendője hazánk vezetésének a közép európai együttműködés erősítése és erre lehet rá főzni az európai Unión belüli erőközpontok hoz és a nagy birodalmak hoz fűződő viszonyunkat

Semmit rólunk nélkülünk

A történelemben sokszor előfordult, hogy Magyarországnak volt igaza, de ezt senki nem vette figyelembe, mert nem volt erő mögötte. Az a szerencsés helyzet, ha igazunk is van és erőt is tudunk felsorakoztatni – vélekedett Orbán Balázs, és hozzátette: fontos, hogy hazánk és az egész közép-európai térség minden szempontból, így katonailag is erős legyen, és hallathassuk a hangunkat.

– fogalmazott a miniszterelnök politikai igazgatója, és kijelentette, hogy a közép-európai országok vezetői nem véletlenül egyeztetnek a brüsszeli csúcsok előtt, még akkor is, ha nem egy pártcsaládból valók. Nagyon erős a geo-stratégiai érdekazonosság – tette hozzá Orbán Balázs, és úgy vélekedett, fontos hogy ne hagyjuk magunkat le szalámizni.

A következő években erősödni fog a V4-es együttműködés a résztvevő kormányok politikai formációjától függetlenül – vélekedett a miniszterelnök politikai igazgatója.

A Mathias Corvinus Collegiumról szólva Orbán Balázs elmondta, hogy az Közép-Európa legnagyobb tehetséggondozó intézménye, és hangsúlyozta, hogy a legtehetségesebb diákokra nem mindig jut kellő figyelem a közoktatásban és a felsőoktatásban, ezért az MCC-ben adnák meg nekik azt az extra törődést, ami ahhoz kell, hogy befuthassák azt a pályát, ami nekik rendeltetett, és így a nemzet számára is hasznos munkát végezhessenek.

Orbán Balázs novemberben adott nagyinterjút az Indexnek, melyben beszélt többek között saját feladatköréről, az Európai Unióról, valamint az Orbán Viktorral való munkaviszonyáról is.

