Eljárást indított a Gazdasági Versenyhivatal a KFC és a Burger King ellen

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) – több hónapnyi türelmi idő után – megindította első versenyfelügyeleti eljárásait a vendéglátóipari italbeszerzésekre vonatkozó új szabályozás érvényesítésére két nagy gyorsétteremlánccal és három nagy sörgyárral szemben.

A GVH az eljárások keretében a KFC-t, a Burger Kinget, a Drehert, a Borsodit és a Heinekent vizsgálja. Emlékeztettek arra, hogy a hazai vendéglátóhelyeknek tavaly augusztus elsejéig kellett összhangba hozniuk gyakorlatukat a Kereskedelmi törvény új szabályaival, amelyeknek célja a kizárólagos italbeszerzési szerződések visszaszorítása, illetve a kisebb italgyártók piacra lépésének elősegítése.

A GVH tavaly nyomatékosan figyelmeztette az érintett cégeket, hogy időben készüljenek fel a jogszabályi változásokra. Ismertetésük szerint a vizsgálatok egyrészt arra vonatkoznak, hogy az említett gyorséttermek – a jogszabályi változásoknak megfelelően – legalább két különböző gyártó termékeit kínálják-e az előírt italkategóriákban (sör, üdítő, gyümölcslé, ásványvíz). A GVH az eddigi adatai alapján azt valószínűsíti, hogy két hazai gyorsétteremfranchise-lánc – a Kentucky Fried Chicken, illetve a Burger King – nem tesz eleget az előírásoknak, és továbbra is kizárólag egyetlen gyártó termékeit értékesíti egyes italkategóriákban.

Az új szabályozás ezenkívül azt is előírta, hogy a vendéglátóhelyek italkészleteik legfeljebb nyolcvan százalékát szerezhetik be ugyanazon gyártótól az egyes italkategóriákban, e tekintetben is vizsgálódik most a GVH. A fenti szabályozás alól mindössze egy esetben mentesülhetnek a vendéglátóhelyek: akkor, ha biztosítják legalább egy kisüzemi sör folyamatos, csapon történő értékesítését.

A GVH úgy véli, hogy három, jelentős piaci erővel rendelkező sörgyártó – a Dreher, a Borsodi és a Heineken – egyaránt kizárólagosan szerződött egyes vendéglátóhelyekkel, vagyis azok gyakorlatilag teljes sörkészletüket a nagy gyártók egyikétől szerezték be, ezáltal megszegve az utóbbi előírást is. Egyúttal azt is valószínűsítik, hogy egyes szerződő vendéglátóhelyek esetében nem teljesült az az általános elvárás sem, hogy legalább két különböző sörgyártó termékeit vegyék fel az itallapra.

A GVH leszögezte, hogy a versenyfelügyeleti eljárások megindítása még nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozások a feltételezett jogsértést elkövették. Az eljárások a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés bizonyítására irányulnak. Az eljárások lefolytatására hat hónap áll rendelkezésre, amely indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb hat hónappal meghosszabbítható – tájékoztatott a szervezet.

