Az eddig ismert, jelentősebb variánsok közül leginkább az omikron képes arra, hogy megkerülje az immunrendszert, gyors terjedése miatt pedig sokkal többeket tud megfertőzni – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Kis Zoltán virológus.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) munkatársa a lapnak azt is elmondta, hogy várhatóan Magyarországon is gyorsabban fog terjedni a Dél-Afrikából származó omikron-variáns, amit a nemzetközi adatok is alátámasztanak, ugyanakkor ahhoz még nincs elegendő adat, hogy kijelentsük:

kevésbé súlyosabb lefolyású a fertőzés.

Azokban az országokban viszont, ahol a változat már dominánssá vagy majdnem dominánssá vált, ez figyelhető meg – tette hozzá a szakember.

Kis Zoltán brit adatok alapján megjegyezte, hogy egy omikronnal fertőzött személy ötven százalékkal kisebb eséllyel kerülhet kórházba, mint egy delta variánssal fertőzött.

A virológus hangsúlyozta, hogy az omikron fokozottabb terjedőképessége miatt jóval több embert tud megfertőzni, így ezek alapján a kórházba kerülők száma is nőhet, melyet már az Egyesült Államokból származó adatok is alátámasztanak.

Nemrég Vattay Gábor járványügyi modellező, az ELTE Komplex Rendszerek Fizikája Tanszékének vezetője az ATV-nek arról beszélt, hogy

a jelenlegi becslések alapján Magyarországon akár 2,5-3 millió embert is megfertőzhet az omikron, de ennek csak a töredéke fog esetként megjelenni.

A szakember arra számít, hogy a csúcsot mérni sem fogjuk tudni, mert nem lesz annyi teszt, a legrosszabb napokon ez 50-60-70 ezer esetet is jelenthet, és akár 30 ezer ember is kórházba kerülhet.