Jelentősen nőtt a segélyhívások száma az ünnepek alatt

„Harminc százalékkal nőtt a lelkisegély-kérő telefonhívások száma az ünnepi időszakban” – tudta meg az Index a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségének (LESZ) elnökétől. Dudás Erika elmondta: a korábbi tapasztalatok alapján csupán 15 százalékos emelkedésre számítottak, de a vártnál jóval több, naponta körülbelül nyolc-kilencszáz hívást fogadtak.

„A jelenség hátterében az állhat, hogy hazánkban szerencsére egyre többen mernek segítséget kérni, és abban is van egyfajta fejlődés, hogy egyre tájékozottabbak is vagyunk azon a téren, hogy ezt hol tehetjük meg” – kezdte lapunknak Dudás Erika.

A LESZ elnöke beszélt arról is, hogy a tévhitekkel ellentétben az ünnepek idején sem telefonálnak többen öngyilkos gondolatok miatt, ezek a hívások adventkor és az év más időszakaiban is a hívások mintegy három-öt százalékát teszik ki.

Ettől függetlenül szuicid képzetekről most is sokan számoltak be, az ünnepek ugyanis könnyen felerősítik az érzelmeket. Sokan ezeket a napokat is egyedül töltik, a magány és kilátástalanság közepette pedig már nem látják értelmét az életnek. Emellett előkerülhetnek a múltbéli szép emlékek, amelyek sebeket téphetnek fel. Minden hívást komolyan veszünk, súlyos esetben pedig lehetőségünk van intézményi rendszerbe, szakemberhez irányítani a bajbajutottakat, és a 112-es segélyhívóval is kapcsolatban állunk