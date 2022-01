Kifejezetten télies idő várható a hétvégén, egyes helyeken akár mínusz 10 Celsius-foknál is hidegebb lesz, a havazás miatt akár tízcentis hóra is lehet számítani.

Mint korábban megírtuk, csütörtökön általánosságban véve erősen felhős, szeles időjárás jellemző. Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzése szerint délután már fokozatosan csökken a felhőzet és estig a legtöbb helyen kiderül az ég.

Ettől függetlenül az esti órákig északkeleten és a Dunántúlon egy-egy futó zápor, hózápor még előfordulhat. Az élénk északnyugati szelet az Észak-Dunántúlon, illetve a főváros tágabb térségében erős széllökések kísérhetik. Késő estére +2 és –7 fok közé hűl le a levegő.

Pénteken túlnyomóan derült, napos idő várható, majd kora estétől a déli megyékben megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Napközben csapadék nem valószínű, de késő estétől a déli határ mentén hószállingózás kezdődhet.

A legalacsonyabb hőmérséklet jellemzően –10 és –5 fok között valószínű, de néhol –14 fokig is hűlhet a levegő.

A legmagasabb hőmérséklet általában –1 és +4 fok között alakul napközben.

Szombaton jön a java

Az OMSZ szerint szombat hajnalban jelentősen lehűl a levegő, jellemzően –8 és –1 fok közötti értékeket mérhetnek, de a fagyzugokban akár –12 fok is lehet. Az ország északnyugati, nyugati felén nem valószínű számottevő csapadék, máshol viszont több helyen előfordulhat havazás, a keleti határ közelében néhol havas eső sem kizárt. Délután jellemzően –2 és +4 fok között alakul a hőmérséklet.

Az időkép szerint a legtöbb hó a Viharsarokban hullhat, itt akár tízcentis hóréteg is kialakulhat. Jelentős légmozgásra, így hófúvásra nem kell számítani.

A csúcshőmérséklet a havazás által érintett tájakon 0, –1 fok körül alakul, míg a Dunántúlon +1, +3 fokra számíthatunk.

Vasárnap hajnalban ködfoltok képződhetnek, reggelig valószínűleg a Tiszántúlon is megszűnik a havazás. Napközben, majd éjjel elsősorban az ország nyugati, északnyugati felén fordulhat elő szórványosan havazás, helyenként havas eső, eső, ónos eső is jöhet. A minimumok többnyire –8 és –2 fok között alakulnak, de a hóval borított tájakon jóval hidegebb is lehet. Délután –2 és +5 fok közötti hőmérséklet valószínű – közölte az OMSZ.

(via MTI, MET.hu, Időkép)

(Borítókép: Komka Péter / MTI)