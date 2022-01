Leszavazták a Kúria elnökét, nem foglalták nyilatkozatba az Alaptörvény támogatását

Nem támogatta az Országos Bírói Tanács (OBT) szerdai ülésén a Kúria elnökének, Varga Zs. Andrásnak azon előterjesztését, amely szerint a bírói tanácsnak el kellett volna fogadnia egy nyilatkozatot, amelyben kifejezi elkötelezettségét a bírói hatalom, valamint az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos rendje iránt – írja a Népszava.

Az előterjesztésben Varga Zs. András utalt az Alkotmánybíróság elnöke, Sulyok Tamás nyílt levelére, amelyben Orbán Viktorhoz, Áder Jánoshoz és Kövér Lászlóhoz fordul azok miatt a politikai elképzelések miatt, amelyek kormányváltás esetén az Alaptörvény eltörlését és az Alkotmánybíróság testületének feloszlatását helyezik kilátásba.

Varga Zs. András azt is felidézte, hogy Sulyok Tamás nyilatkozatához már csatlakozott a Kúria elnöke (azaz ő maga), Polt Péter legfőbb ügyész, Senyei György, az Országos Bírósági Hivatal elnöke és Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa (ombudsman) is. Az OBT azonban nemet mondott az előterjesztésre, ennek megfelelően nem is adott ki támogató nyilatkozatot, hasonlóan az említett, kormány által befolyásoltnak tartott vezetőkhöz.

A Népszava emlékeztet, hogy az OBT 15 tagjából 14-et (és a póttagokat) a magyar bírók maguk közül választanak, míg a 15. tagja, a Kúria mindenkori elnöke törvényileg van delegálva a tanácsba. A testület egyébként – bár csak véleményezési jogköre van a kérdésben – eleve nem támogatta 2020 őszén Varga Zs. András kúriai elnökké választását sem, mivel a bírálatok szerint személyre szabott törvényalkotással, bírói gyakorlat nélkül, alkotmánybírósági tagságáról való lemondása után jelölték ki és választották meg a kormánypártok.

