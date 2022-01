Már több mint a háromnegyede elkészült a MOL Campus épületének

December végén már 76 százalékos készültségnél állt a projekt, a MOL Campus épületének már több mint a háromnegyede elkészült – adta hírül az épület kivitelezője a Facebook-oldalán.





A cég a posztjában kifejti, hogy tavaly év végén számos dolgot elvégeztek:

folytatódott a napelemek telepítése,

folytatódott a 29–32. emeletek növényfal tartószerkezete és a növényfal mögötti homlokzati hőszigetelési rendszer kivitelezése,

további belső lifteket üzemeltünk be,

megkezdődtek a korona-acélszerkezet üvegezési munkái.

Mindezek mellett arról is beszámolnak, hogy a pódium épületrészen az elemes homlokzat szerelése folytatódott a 4–5. emeleten, illetve a nyaktag befejezési munkálatai is elindultak, illetve az épület körül a kertépítéshez tartozó kis támfalrendszer kivitelezése is megkezdődött. Végül azt is elárulják, hogy a szakági és szakipari munkákat a pincétől a 28. emeletig végzik az épületen, illetve a 29–32. szinti (kilátóterasz feletti gépészeti szintek) szakipari munkák folytatódtak.