A közétkeztetők svédasztalt szeretnének látni a magyar menzákon

Svédasztalos étkeztetést, szélesebb kínálatot vezetne be a hazai menzákon a Közétkeztetők és Élelmezésvezetők Országos Szövetsége (Közszöv).

Zoltai Anna, a szervezet elnöke a Magyar Nemzetnek nyilatkozva arról beszélt, hogy a közétkeztetési rendszer minden területén felülvizsgálatra és változtatásokra lenne szükség. A kormányzat 2014-től kezdve megpróbálta megreformálni a közétkeztetést, de minőségbeli megújulást nem sikerült elérniük.

Bár az állam jelentős költségvetési forrást biztosít a közétkeztetésre, ennek ellenére a minőség folyamatosan romlik. Ahová csak a jogszabály megengedi, betolakszik az ócska, harmadosztályú helyettesítő élelmiszer. Így kerül a gyerekek tányérjára sajtszerű, tejfölszerű vagy virsliszerű termék a jó minőségű alapanyagok helyett

– jellemezte a helyzetet Zoltai Anna. Hozzátette: „Ahelyett, hogy a gyermekek széles körben egészséges, tápláló ételhez jutnának, a valóság az, hogy egyre többen morzsolódnak le a rendszerből”.

Lassan már csak azok maradnak a közétkeztetési rendszerben, akik rászorultsági alapon, ingyen jutnak az ételhez

– tette hozzá a Közszöv vezetője. Kifejtette, hogy a városokban és nagyobb településeken már az általános iskola harmadik osztályától kezdve egyre kevesebben esznek a menzán, a felső tagozatosok és középiskolások körében pedig már csak alig-alig jellemző ez.

Zoltai Anna ismertette azt is, hogy a szövetség pár éve készített egy nagyobb felmérést az iskolai közétkeztetésről, ami szintén nem mutatott túl jó eredményeket. Többek közt az is kiderült, hogy sok helyen – a sorban állást leszámítva – csak nettó tíz perce van a gyerekeknek az ebédelésre, emiatt például a levest már helyből esélyük sincs megenni.

A vendéglátás típusú étkeztetés széles körű meghonosítását szorgalmazzuk. Azt látjuk, hogy ahol próbaszerűen bevezették a svédasztalos étkeztetést, ott kevesebb a hulladék és nagyobb a fogyasztási hajlandóság is

– mondta a Közszöv elnöke. Hozzátette: mindez még csak nem is feltétlenül vezetne azonnal magasabb árakhoz.

Zoltai Anna ugyanakkor azt is elismerte, hogy a közétkeztetés finanszírozásánál korrekcióra van szükség, ezzel kapcsolatban már a Pénzügyminisztériumot is keresték. A közétkeztetésben a pénzügyi nehézségek mellett még a munkaerőhiánnyal is küzdenek, ezt például központosítással és a főzési folyamatok gépesítésével lehetne orvosolni. Továbbá egyre nagyobb igény lenne a diétás étkeztetésre is a menzákon, de itt a megvalósítás azon bukik el, hogy jellemzően nem tudnak megfizetni egy dietetikust – mondta a szövetség elnöke, aki szerint e problémákat csak átfogó, széleskörű reformokkal lehetne megoldani.

(via Magyar Nemzet)