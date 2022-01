Márki-Zay Péter: Tévedett, aki azt hitte, hogy nem lesznek konfliktusok

„Amennyiben bárki azt gondolta, hogy viták és konfliktusok nélkül tudunk majd együttműködni, az tévedett” – írta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Márki-Zay Péter, az ellenzéki összefogás miniszterelnök-jelöltje. Ugyanakkor megjegyezte:

Ha bárki abban reménykedett, hogy nem leszünk képesek kompromisszumokat kötni és egységbe tömörülni, az nem ismer jól bennünket. Az új többség tegnap közös arculat mögé sorakozott fel.

Márki-Zay Péter kiemelte, hogy megvan az ellenzék közös programja, emellett pedig „van csapatunk, van közös zászlónk és van egy tervünk Magyarországgal”, ami „többé nem lehet a kiváltságos keveseké” – emelte ki a politikus.





Korábban az Index is beszámolt arról, hogy már megvan az ellenzéki összefogás egységes, közös arculata. A látványterv a kék, türkiz és fehér színeket használja, és a „Legyen Magyarország Mindannyiunké!” szlogen is a része. A közös anyagokon valamennyi párt és a Mindenki Magyarországa Mozgalom logója is szerepelni fog, ezek felett pedig az „Egységben Magyarországért” felirat olvasható.

