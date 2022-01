Márki-Zay Péter: A rezsicsökkentés marad

A rezsicsökkentés marad – jelentette ki az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje, megjegyezve, hogy ettől függetlenül változtatna a hazai energiapolitikán, a jelenlegi helyzettel ugyanis komoly problémái vannak.

„Az energia világszerte nagyon megdrágult. Magyarországon is, hisz az energiahordozók döntő többségét külföldről vesszük. Amit a drágulásból nem fedez a lakossági tarifa, Orbánék kipótolják mindannyiunk adójából. Annak is, aki az 500 négyzetméteres villáját vagy az úszómedencéjét fűti a közpénzen csökkentett rezsivel. Egy százalék jól, 99 meg rosszul jár” – mondta Márki-Zay Péter az interjúban, aki szerint ezt sokkal jobban is lehetne csinálni; arra a kérdésre, hogy hogyan, a következőt válaszolta:

A valódi rezsicsökkentés az épületkorszerűsítésről is szól, amivel csökkenthető a pazarlás, de belefér a saját áramtermelés is. Az unió több ezer milliárdot adna rá, ha nem azt látná, hogy Orbán és barátai az egészet ellopják. De ha jövőre a Fideszt leváltva csatlakozunk az európai ügyészséghez, a pénzeket rögtön megkapjuk. Ebből litván mintára mi is lakások százezreit korszerűsíthetjük

– részletezte a politikus, kiemelve, hogy ugyanakkor a lakossági energiadíjak 2014-es befagyasztását sem adná fel.

Orbán Viktor kihívója a paksi atomerőművel kapcsolatos tervekről is beszélt, erre vonatkozóan elmondta: „Paks 1-et természetesen nem állítjuk le. Sőt, ha az biztonságos, támogatom a mindennél olcsóbb áramot adó régi blokkok további élettartam-hosszabbítását. Paks 2 szerződését pedig felülvizsgáljuk.”

