Kiderült, miért váltak el Szilágyi Liliána szülei

A Szilágyi Liliána szüleinek válásáról szóló bírósági ítéletben rögzítették, hogy az édesapa agresszív viselkedése okozta a házasság megromlását. Szilágyi Liliána december végén beszélt arról, hogy édesapja testileg, lelkileg és szexuálisan is bántalmazta őt. Szilágyi Zoltán később egy nyílt levélben tagadta ezeket a vádakat.

A válásról szóló, jogerős bírósági ítéletet a Telex szerezte meg. Ebben a lányt ért bántalmazásokról nem esik szó, arról viszont igen, hogy mi vezetett a szüleinek a válásához. A dokumentum szövege szerint Szilágyi Zoltán érzelmileg zsarolta és megfélemlítette a feleségét.

Zsarnokoskodott felette, a családjától, barátaitól eltiltotta. Nem engedte dolgozni, az otthon elvégzett munkájával pedig állandóan elégedetlen volt

– áll az ítélet indoklásában. Azt is rögzítették, hogy Gyarmati Eszter már kétszer is el akart válni korábban, de azért nem tette meg, mert úgy gondolta, hogy helyreállítható a kapcsolatuk. Ez volt az a bírósági eljárás is egyébként, amelynek részeként Szilágyi Liliána húgának, Gerdának a felügyeletét is anyjának ítélték oda (ez utóbbi végül amiatt vesztette érvényét, mert a lány nagykorú lett, mire az ítélet hatályba lépett).

Szilágyi Liliána ügyével kapcsolatban már a Magyar Úszószövetség (MÚSZ) is vizsgálatot indított, bár ők azt vizsgálják, hogy Szilágyi Zoltán úszóedzői minőségében követett-e el ahhoz hasonló bántalmazásokat, amelyekkel lánya megvádolta.

