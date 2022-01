Vége a csapongó kommunikációnak? Összezár az ellenzék

Az elmúlt hónapokban a kommunikáció összehangolása bizonyult az ellenzéki összefogás egyik legnagyobb hiányosságának. Az előválasztást megelőzően a hatpárti ellenzék előre egyeztetett közös közleményekben, sajtótájékoztatókon adott tájékoztatást döntéseiről, bejelentéseiről, illetve politikai állásfoglalásairól. Azután, hogy az előválasztáson Márki-Zay Péter kapott bizalmat a választóktól a hatpárti ellenzék vezetésére, az egymáshoz való alkalmazkodás kihívássá vált az újdonsült közös miniszterelnök-jelölt és az őt támogató pártok számára.

A burkolt vagy kevésbé burkolt üzengetések, Márki-Zay Péter olykor – a szövetségesei számára is – megosztó nyilatkozatai nyomán az ellenzéki tárgyalásokról a nyilvánosság elé vitt vitás politikai kérdések kívülről nézve hajszálrepedésekként jelentek meg az összefogáson.

Az ellenzéki térfélen is felzúdulást keltett Márki-Zay Péter újévi kijelentése a koronavírus miatt „megtizedelt időskorú lakosságról”. A miniszterelnök-jelölt szerint az idősek „nagyobb része szavazott a Fideszre”, de a fiatalok inkább „kormánykritikusak”. A Jobbik elnöke, Jakab Péter egyértelműen Márki-Zay Péternek üzent, amikor az Alfahírnek adott interjúban kijelentette: „A halál nem válogat pártszimpátia alapján, és úgy tűnik, hogy a hülyeség sem.”

A közös miniszterelnök-jelölt végül visszavonulót fújt, és az ATV-ben kijelentette, ha bárki boldogabb lesz ettől, bocsánatot kér a kijelentése miatt. Jakab Péter erre reagálva úgy fogalmazott: „okos ember is mondhat hülyeségeket, de a még okosabb képes felismerni, ha rosszat mond, és képes ezért elnézést kérni”.

Frakciózgatnak

A hetedik frakció ügye is megosztotta az ellenzéket. Miután az előválasztást megnyerte, Márki-Zay Péter bejelentette igényét egy új jobbközép pártra és egy hetedik frakcióra. A hatpárti ellenzéknek nem tetszett az ötlet, hogy kibővítsék az összefogást, Jakab Péter és a Jobbik nyíltan elutasította, az atv.hu pedig úgy értesült: érdemi támogatást egyik ellenzéki párttól sem kapott Márki-Zay Péter kérése.

A közös miniszterelnök-jelölt ezután szintén visszavonulót fújt, bár nem egyértelműen fogalmazott, amikor arról beszélt: el tudja engedni a hetedik frakció témáját, de bízik benne, hogy a pártok még meggondolják magukat ebben a kérdésben. Márki-Zay Péter egyébként az ATV-nek azt mondta: nem igaz, hogy a hatpárti ellenzék egyik tagja sem támogatja az elképzelést.

Az Index – a Jobbik kivételével (mivel a párt álláspontja teljesen egyértelmű) – több kérdéssel is megkereste az összefogást alkotó pártokat:

Mi az álláspontjuk a hetedik frakcióval kapcsolatban?

Támogatták vagy nem támogatták?

Ha nem, változhat-e az álláspontjuk, és milyen feltételekkel?

Meddig lehet nyitva tartani ezt a kérdést, vagy ez már végleg lekerült a napirendről?

Cikkünk megjelenéséig az LMP, a Párbeszéd és a Momentum ugyanazt a választ küldte el:

Az erről szóló egyeztetéseket nem a nyilvánosság előtt kívánjuk lefolytatni. Amint megszületik a döntés, természetesen tájékoztatni fogjuk róla a választókat és a sajtó munkatársait.

A válaszból ugyan nem következik, hogy az ellenzék lezárta volna a hetedik frakció kérdését, az Index értesülése szerint azonban ez történt. Az MSZP tartózkodott, a többi ellenzéki párt elutasította Márki-Zay Péter igényét.

A közös listáról továbbra sincs megegyezés, a hónap végéig születhet róla döntés. Az sem világos, hogy Márki-Zay Péter egyáltalán rendelkezhet-e listás helyekkel. Egy korábbi megegyezés szerint a lista első öt helyére kerülnek fel az őszi előválasztáson miniszterelnök-jelöltként megmérkőző politikusok.

Centralizálódnak

Nyitott kérdések még vannak, de az már biztos, hogy az összefogás jóval tudatosabban és összezárva kíván kommunikálni, mint eddig. A kommunikáció összehangolására tett egyik első lépésként lehetett tekinteni, hogy tavaly decemberben a sajtóval közölték: 2021. december 28-tól a kampánnyal kapcsolatos megkereséseket már egy központi sajtókapcsolati stáb várja.

Emellett kommunikációs szakemberekkel is erősített az ellenzék: december elején az ATV-től érkezett Simon András, aki Márki-Zay Péter kampánystábjában vállalt munkát, idén januárban pedig Péterfi Judit televíziós műsorvezető lett az Egységben Magyarországért névre keresztelt összefogás sajtófőnöke.

Utóbbi az ellenzék január 5-i, népszavazással kapcsolatos sajtótájékoztatóján mutatkozott be új pozíciójában. Péterfi Judit szigorúan moderálta az eseményt, és akkor sem engedte a témától való eltérést, amikor Márki-Zay Péter akart volna újságírói kérdésre válaszolni.

A kommunikáció összehangoltsága abban is megmutatkozik, hogy az összefogás új arculattal állt elő. Az ellenzéki politikusok már fel is öltöztették közösségi oldalaikat, de az új színek fognak a plakátokon és molinókon is visszaköszönni a választásokig.

Az új arculat a kék, a türkizkék és a fehér színt használja, illetve a Legyen Magyarország mindannyiunké! szlogen is a része. A közös anyagokon valamennyi párt és Márki-Zay Péter civil szervezetének, a Mindenki Magyarországa Mozgalom logója szerepel. Ezek felett az Egységben Magyarországért felirat olvasható.

A központi sajtókapcsolati stábot megkérdeztük, hogy az ellenzéki összefogás mi alapján dolgozta ki az egységes arculatot, mit jelentenek, mit szimbolizálnak a felhasznált színek.

Az Egységben Magyarországért arculati elemei és azok szimbolikája a választási győzelmet tükrözik

– közölték röviden és tömören.

A legutóbbi hatpárti egyeztetés után az MZPercek című videóban Péterfi Judit kérdéseire válaszolva Márki-Zay Péter ismét beszélt a hetedik frakció miatt kialakult ellenzéki vitáról.

Hajlandó vagyok lemondani a hetedik frakcióról

– fogalmazott az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje. Azt is hozzátette, hogy vannak olyan fontos ügyek, amelyek kérdésében a pártok hajlandók cserében engedni.

Az egyeztetésekről közölte: még nincs pont a végén, de hajszálnyira vannak attól, hogy minden vitást kérdést lezárjanak. Arra is kitért, hogy az elmúlt három hónapban „még mindig az előválasztás vitái mentek”, és „sokszor ellenfélnek tekintették egymást az egyes szereplők, pártok”.

Márki-Zay Péter szerint a következő hetekben már nem szabad arról szólnia a kampánynak, hogy listás helyekről vitatkoznak. „Minden kompromisszumra kész vagyok, ami a győzelem érdekében szükséges” – jelentette ki. Azt is mondta, ő és a pártok hamarosan ki fognak állni, és „egyfajta új vérszerződést kötve” lezárnak minden vitatott, megosztó kérdést.

Márki-Zay Péter szerint a hat ellenzéki pártnak nem az a célja, hogy őt lenyomja, de

természetesen vannak hatalmi, pártfinanszírozási, mandátumszerzési, listás érdekeik, és ebben konkurenciának tűnik egy hetedik frakció.

A hatpárti ellenzék miniszterelnök-jelöltje úgy fogalmazott: „nyilvánvaló, hogy ezt a kérésemet nem szeretnék teljesíteni”. Az új arculat megjelenésével összefüggésben Facebook-oldalán azt írta:

Amennyiben bárki azt gondolta, hogy viták és konfliktusok nélkül tudunk majd együttműködni, az tévedett. Ha bárki abban reménykedett, hogy nem leszünk képesek kompromisszumokat kötni és egységbe tömörülni, az nem ismer jól bennünket. Az új többség tegnap közös arculat mögé sorakozott fel. Van programunk, van csapatunk, van közös zászlónk és van egy tervünk Magyarországgal. Ami többé nem lehet a kiváltságos keveseké. Legyen Magyarország mindannyiunké!

Az Index forrása, aki rálát az ellenzéki kampánystáb munkájára, azt mondta: a következő időszakban sokkal átgondoltabb lesz az ellenzéki kommunikáció, és Márki-Zay Péter is „jobban lesz fogva” a szakemberek tanácsaira hallgatva.

(Borítókép: Márki-Zay Péter, Dobrev Klára és Kunhalmi Ágnes 2022. január 5-én. Fotó: Kaszás Tamás / Index)