Nyílt levelet írt Orbán Viktornak egy tanár

Nyílt levélben fordult Orbán Viktorhoz egy pedagógus, amelyben megkérdezte a miniszterelnököt, hogy „Ha most lenne az Ön édesanyja fiatal tanár, tőle is sajnálná a tisztességes megélhetéshez szükséges fizetést?”

A levélíró elmondta, hogy hatévnyi képzés után, 2021 júliusában kapta meg a gimnáziumi tanári diplomát, azonban rögtön több problémával is szembesült: pályakezdőként mindössze nettó 160 ezer forintot vitt haza, aminek majdnem a fele elment a lakhatásra még úgy is, hogy egyetemistákkal költözött össze, akik rendszerint még éjjel is buliztak.

Mikor már az igazgató is megjegyezte, hogy nem úgy kéne bejárnom, mint egy élőhalott, váltanom kellett: találtam egy penészes, szuterén, 17 négyzetméteres lakásnak nevezett lyukat havi hetvenezerért

– fogalmazott, hozzátéve, hogy ez még jó árnak is mondható, ha nem számolja bele, hogy nincs fűtés, és elektromosan kell megoldani havi körülbelül ötvenezer forintért.

Így viszont a lakhatás 120 ezer forintot visz el, negyvenezer marad az étkezésre és egyéb mindennapos kiadásokra. „Elmondom, milyen ma Magyarországon pályakezdő tanárként élni: több mint egy hónapja tönkrement a hajszárítóm, de nem tudok újat venni. Karácsony előtt meg kellett beszélnem az ismerőseimmel, családommal, hogy ne készüljenek nekem semmivel, mert most nem vagyok olyan helyzetben, hogy bárkinek ajándékot tudjak venni.”

Szinte kizárólag üres tésztán/rizsen élek, mert másra nem futja, akárhogy spórolok. Előfordult már, hogy a tanári vécéből hoztam el egy vécépapírt, mert nem volt pénzem otthonra venni. Az egyetlen csizmám úgy néz ki, mint egy hajléktalané, de nincs pénzem újra. Volt már olyan, hogy csak azért mentem el egy kiállításmegnyitóra, hogy ott jóllakhassak végre pogácsával

– sorolta, hozzátéve: ilyen feltételek mellett kellene egy kiegyensúlyozott tanár képét nyújtania az iskolában és felkészülnie otthon óráról órára. Ráadásul a tanítás mellett egyéb feladatok is hárulnak a pályakezdőkre.

Egyszer összeírtam egy héten keresztül, 57 órám volt, benne az iskolai és iskolához kapcsolódó feladataimban egy hét alatt. 57 órás heti munkaidőért kapok havi 160 ezres fizetést. Ez nettó 701 Ft-os órabér

– részletezte, hozzátéve, hogy semmi egyéb segítséget vagy pluszjuttatást (ruhapénz, év végi jutalom, cafeteria) nem kap, így gyakorlatilag a hajléktalanság peremén egyensúlyozik. Mindeközben sokan azonos végzettségi szinttel (bölcsődei dolgozók, állami vasutasok, buszsofőrök, irodai munkások) jóval többet keresnek nála.

Tisztelt Miniszterelnök Úr! Az Ön édesanyja pedagógusként is dolgozott. Ha most lenne az Ön édesanyja fiatal tanár, tőle is sajnálná a tisztességes megélhetéshez szükséges fizetést?

– teszi fel levele végén a kérdést a levélíró.

Orbán Viktor: igazuk van

Nincs még kolbászból a kerítés, nemcsak a kormány szándékán, hanem a gazdaság teljesítményén is múlik, hogy mit lehet és mit nem. Hozzátette: a pedagógusoknak igazuk van, atízszázalékos emelés nem oldja mega problémát – erről a miniszterelnök beszélt tavaly decemberben.

Mint ismert, a közszférában átfogó béremelési programokat hajtott végre a kormány az elmúlt években, és januártól tovább emelkedik az ápolók, az orvosok, a szociális, a bölcsődei, kulturális, a rendvédelmi dolgozók és a pedagógusok bére. A versenyszféra béremeléseit a kormány a munkát terhelő adók csökkentésével ösztönzi, ennek köszönhetően a béremelkedés a járvány ellenére is töretlen – közölte korábban a Kormányzati Tájékoztatás Központ.