Felfüggesztették a honvédségnél szexuális zaklatással vádolt alezredest

A történtek miatt fenyítést kapott és már nem lát el szolgálatot a Magyar Honvédségnél az az alezredes, akit hónapokkal ezelőtt szexuális zaklatással vádolt meg egy alárendeltje.

Vadai Ágnes DK-s képviselő írásbeli kérdésére válaszolva Benkő Tibor honvédelmi miniszter közölte, hogy az alezredes ellen fegyelmi eljárást indítottak. A férfi fenyítést (fegyelmi fenyítés, jogi kifejezés – a szerk.) kapott, vezetői beosztásából felfüggesztették, nincs már aktív állományban, tényleges szolgálatot nem lát el – írta a miniszter.

Benkő Tibor úgy fogalmazott, hogy eddig egy fegyelmi eljárásban fejezték be a vizsgálatot. Korábban már kiderült, hogy több eljárás is indult a férfival szemben. A férfit feljelentő nő korábban szintén azt mondta, hogy az alezredes más alárendeltjeivel is szexuális viszonyt folytatott.

Az áldozat ezenkívül azt is mondta, hogy többen is tudtak a botrányról, mégsem kapott segítséget hosszú ideig. Ruszin-Szendi Romulusz, a honvédség új parancsnoka, valamint Benkő Tibor az eset nyilvánosságra kerülése után egyértelművé tette, hogy nemcsak ebben az egy esetben, hanem szervezeti szinten akarnak fellépni a zaklatások ellen.

Az ügyben a honvédség mellett a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség is vizsgálódik, az ott indult büntetőeljárás egyelőre még a nyomozati szakaszban van.

Ebben a cikkben szexuális visszaélés a téma. Kérjük, olvassa el erről szóló írásunkat is! Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes, 06 (80) 20-55-20-as számon.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06 (80) 505-101-es telefonszámon.

(via Telex)