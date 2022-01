Nincs megállás, most egy szolnoki garázs tetején látták napozni a párducot

Többen is jelentették, hogy különböző helyeken látták a Kiskunságban kóborló párducot, miután Szolnok és Újszász közelében levideóztak egy ahhoz hasonló állatot.

Az egyik bejelentő Szolnok belvárosában vélte látni a nagymacskát, miközben az épp egy garázs tetején napozott. Ezenkívül több helyen, még a Szolnok közelében lévő Kengyelen is látni vélték az állatot egy utca végében.

Szolnokon egyébként szakemberek is vizsgálatot folytattak, de minden esetben csak macskák lábnyomait találták meg, párducét nem. Kardos Roland, a Magyar Magánállatkertek Egyesületének elnöke is kiment nyomokat keresni, tapasztalatairól a Facebookon számolt be.

Leopárdra vagy annak fekete színváltozatú egyedére utaló nyomokat, jeleket nem találtam (ami jelen esetben jól látható lett volna, hiszen friss hóval borított a terület), viszont egy békésen egerésző, megtermett házi macska kandúrt igen. Mindezek alapján megnyugtatom a szolnoki lakosságot, hogy nem kóborol nagymacska a Széchenyi-lakótelep szomszédságában

– írta, hozzátéve: úgy gondolja, hogy az észlelésekben a hó, a távolság, a rendelkezésre álló technika és sok egyéb tényező megtévesztő hatással volt. Bejegyzése végén azt írta: nem zárják ki, hogy más országrészeken valóban kóborol egy nagymacska, de a szakértők egyelőre szkeptikusak, mivel még nem láttak meggyőző bizonyítékokat, holott ennyi idő alatt ezeknek már mutatkozniuk kellett volna.

A párduc mellett egy másik egzotikus állat is feltűnt a napokban a Kiskunságban, és ebben az esetben a szakértőknek sikerült is lefotózniuk.

(via Magyar Narancs)