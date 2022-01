Facebook-oldalán vasárnap este ismét megtartotta szokásos hétértékelő élő bejelentkezését Márki-Zay Péter, aki többek között beszélt a hetedik frakció ügyéről is. Ugyanakkor nagyobb figyelmet kapott, hogy az ellenzék miniszterelnök-jelöltje reagált az őt ért antiszemita vádakra.

– mondta Márki-Zay Péter, utalva arra, hogy korábban a Times of Israel hasábjain Legyőzheti-e egy homofób és antiszemita politikus Orbán Viktor magyar miniszterelnököt? címmel jelent meg egy cikk a Mandinerbe is publikáló szerző, Veszprémy László Bernáttól. Az írást egyébként nem sokkal később törölték a lap blogszekciójából.

Márki-Zay Péter a cikkre reagálva kiemelte: Izrael nagykövete decemberben meglátogatta, ahogy a közelmúltban a Mazsihisz vezetőivel szintén megbeszélték, áttekintették a magyar–izraeli kapcsolatokat.

Az ellenzéki miniszterelnök-jelölt egyenesen nevetségesnek, viccnek nevezte, hogy az említett cikkben megpróbálták antiszemitizmus vádjával befeketíteni. Különösen azt, hogy erre az volt a lapban felhozott legfőbb bizonyíték, hogy az egykori Jobbik-alelnök, jelenleg független országgyűlési képviselő Schneider Tamással közösen fotózkodott, illetve a jobbikos Rig Lajost támogatja ellenzéki jelöltként Tapolcán.

Igen, a Jobbikban nyilvánvalóan korábban felfedezhető antiszemita megjegyzések ellenére együttműködünk a Jobbikkal. Ezt a múltat nem tagadottan természetesen szeretnénk mindannyian magunk mögött hagyni, és szerintem hagyjuk is nagyon jó ütemben magunk mögött. Ugyanakkor a múltat letagadni, eltitkolni nyilvánvalóan senki sem tudja. Ezt vállaltuk, amikor azt mondtuk, hogy a Jobbikkal együtt fogunk építeni egy mindenféle gyűlöletkampánytól, gyűlölködéstől és előítélettől mentes Magyarországot

– sorolta fel érveit a közös ellenzéki miniszterelnök-jelölt.

Különösen felháborítónak tartja az antiszemita vádakban, hogy Orbán Viktor 2017-ben elhunyt kommunikációs tanácsadóját, Arthur Finkelsteint „antiszemita zsidó, homofób melegnek” nevezte.

Márki-Zay Péter szerint korábban arról beszélt: Orbán Viktor hatékonyan tette magáévá az amerikai stratéga módszerét, aki jellemzően olyasmivel vádolta ellenfeleit, amelyek legfeljebb rá voltak igazak.

Orbán Viktor hazug rágalmakat épít fel korrupt diktatúrája fenntartására, akinek nagy tanácsadója (...) az orbáni kommunikációt meghatározta az utóbbi tizenkét évben, egy teljesen gátlástalan figura volt, mert zsidó létére antiszemita kampányokat vezetett. Miközben Arthur Finkelstein melegházasságban élt, homofób kampányokat is ugyanúgy levezényelt. Ez a történet kicsit emlékezteti önöket Orbánra vagy még inkább Szájerre?

– tette fel a kérdést Márki-Zay Péter. Hozzátette: szerinte kiforgatták a szavait, úgy, hogy a Finkelsteinre vonatkozó megjegyzéseiből úgy hagyták ki az antiszemita jelzőt, mintha a származására és a szexuális orientációjára tett volna negatív, lealacsonyító megjegyzéseket.

A szomorú az, hogy egy izraeli újságban vagy bárhol máshol önök le mernek írni olyan félmondatokat, amelyekből csak épp az igazságot hagyják ki. Most olvastam, és nagyon köszönöm, hogy a magyarországi zsidók képviselői tiltakoztak a Times of Israelnél, és az izraeli újság azóta le is szedte a cikket. Tehát a Fidesz ennyire szánalmas hazudozásba kezdett az én antiszemitizmusomat vádolva, ami nyilvánvalóan, hála istennek, nincs meg