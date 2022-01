Ha most vasárnap lennének az országgyűlési választások, minden második belföldi szavazó a Fidesz–KDNP pártszövetségre voksolna, amivel a kormányzópártok 50 százalékos eredményt érnének el, míg az ellenzéki listára az aktív választók legfeljebb 43 százaléka szavazna – derül ki a Nézőpont Intézet által készített legfrissebb közvélemény-kutatásból.

A kormánypártok esetében mért ötvenszázalékos támogatottságot a biztos szavazók teszik ki, a 43 százalékra taksált ellenzéki listánál ugyanakkor csak a támogatók háromnegyede, vagyis mintegy 33 százaléka tekinthető elkötelezett szavazónak, míg a többiek inkább a bizonytalan, vagy valószínűsíthető listaválasztóknak tekinthetők.

A Nézőpont Intézet felmérése szerint egy most vasárnap esedékes választáson a Magyar Kétfarkú Kutyapárt (MKKP) és a Mi Hazánk Mozgalom is 3-3 százalékot szerezne, amivel egyik párt sem jutna be a parlamentbe, míg az összes többi párt listájára az aktív választók csupán egy százaléka szavazna.

Mint írják, az áprilisi választásokon várhatóan ismét 70 százalék körüli részvétel várható, vagyis nagyjából 5,7-5,8 millió választópolgár adhatja le szavazatát valamelyik pártlistára tavasszal.

Majdnem mindenhol Fidesz-előny, egy területet kivéve

A Nézőpont Intézet még decemberben közölt közvélemény-kutatása szerint az aktív választók többsége a Fideszre tervezi leadni a voksát az idei országgyűlési választásokon.

Akkor a megkérdezettek 70 százaléka mondta azt, hogy a kormánypártra szavazna, miközben csak 16 százalék válaszolta azt, hogy szerinte az ellenzéki pártok nyernek majd.

A felmérés adatai szerint a Fidesz szinte minden társadalmi csoportban megelőzi az ellenzéket. „Fellegvárának” számít a nyugdíjas társadalom és a községekben élők csoportja, ahol a válaszadók kétharmada kormánypárti szavazó.

AZ EGYETLEN KIVÉTELT BUDAPEST JELENTI, AHOL AZ ELLENZÉK 59, MÍG A FIDESZ 39 SZÁZALÉKON ÁLL.

A Nézőpont Intézet ezenkívül jelezte, hogy mindez hibahatáron belüli elmozdulást jelent az októberben és novemberben mért adatokhoz képest (akkor a Fidesz 56, az ellenzék 42-43 százalékon állt).

(Borítókép: Orbán Viktor beszél a Fidesz tisztújító kongresszuson 2021. november 14-én. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)