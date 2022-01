Szombattól ezeken a járatokon csak az első ajtó nyílik

A 75-ös trolibuszra és a 139-es autóbuszra hétvégente és ünnepnapokon is csak az első ajtónál lehet felszállni január 15-től. Akinek nincs érvényes jegye, a járművezetőtől tud vásárolni – derül ki az Budapesti Közlekedési Központ közleményéből.

A közlekedési központ tudatja, hogy értékelve a korábbi időszakok tapasztalatait, a Jászai Mari tér és a Puskás Ferenc Stadion között közlekedő 75-ös trolibuszon, valamint a Gazdagréti tér és a Széll Kálmán tér között közlekedő 139-es járaton vezeti be az első ajtós felszállási rendet január 15-től, szombattól.

A BKK hangsúlyozza, hogy az intézkedés csak a hétvégi időszakra vonatkozik, munkanapokon továbbra is minden ajtót lehet felszállásra használni.

Az intézkedés hátterében továbbra is az utasbiztonság áll, mert a közlekedési társaság tapasztalatai szerint az első ajtós felszállásnál jóval könnyebb a jogosulatlanul utazók kiszűrése is, hiszen a járművezetők már az utazás megkezdése előtt ellenőrizni tudják a jegyeket és a bérleteket. Akinek szüksége van rá, a járművön is meg tudja vásárolni a jegyét.

A BKK továbbra is azt tanácsolja ügyfeleinek, hogy jegyüket vagy bérletüket az utazás megkezdése előtt, a város számos pontján elérhető automatákból, pénztárakban, ügyfélközpontokban, viszonteladói partnereitől vagy mobiltelefonon szerezzék be.