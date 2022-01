Fojtogatta korábbi kolléganőjét a fóti ügyeletes orvos

Lestár Ferenc ügyeletes orvost a rendelőjében támadták meg szombaton Fóton. A testépítéssel is foglalkozó férfi megvédte magát, és végül az egyik támadóját kellett kórházba szállítani koponyasérüléssel.

Egy házaspár kereste telefonon január 7-én éjjel, hogy állítsa be a feleség vérnyomását gyógyszerfelírással, majd amikor az orvos közölte, hogy ez többalkalmas eljárás, és ügyeleti időben nem végrehajtható, szombat reggel ismét telefonáltak, majd személyesen mentek el hozzá. A nő ezt követően sértegette az orvost, majd rátámadt, Lestár Ferenc pedig megvédte magát, és ellökte a támadót. Utána a férj esett neki, amiből verekedés lett, végül egy beteg hívta ki a rendőröket.

Az ügyeletes orvos korábbi kollégája, Elor Judit arról számolt be, hogy Lestár Ferencet a stílusa miatt több munkahelyéről is kirúgták, sőt 2014-ben vele is konfliktusba került.

Amikor együtt dolgoztunk a dunakeszi orvosi ügyeletben, nem voltam hajlandó neki lepecsételt receptet adni, amit annyira zokon vett, hogy székestől nekinyomott a radiátornak és fojtogatott

– mondta el Elor Judit, akinek a kiabálását meghallották, és segítettek rajta.

A nő szerint az orvos pszichopata, és feljelentést tett, Lestár Ferencet pedig jogerősen elítélték, sőt ha nem segítenek neki, akár meg is halhatott volna, mivel csak 50 kilós, míg a férfi 100. A Budapest Környéki Törvényszék 2018 októberében ítélte el, a büntetést végül 1 év 6 hónap szabadságvesztésre mérsékelték, amelynek végrehajtását két év próbaidőre felfüggesztették.

Másik volt kollégája, Kunstár Edit szerint kiváló szakember Lestár Ferenc, akit Pest megye legjobb orvosának is megválasztottak a sok sikeres újraélesztése miatt.

A felettese, Grécs László annyit közölt, hogy az orvos mellett állnak a jelenlegi helyzetben.

Azt híresztelik, hogy agresszív ember vagyok. Sokan megszokták, hogy ha egy orvosnak azt mondják, hogy dádá lesz, akkor azt csinálja, amit követelnek tőle, én pedig közlöm velük, hogy nem. Engem nem lehet megfélemlíteni. Ha megfenyegetnek, hogy megvernek, megölnek, az belőlem csak ellenállást vált ki

– mondja Lestár Ferenc.

