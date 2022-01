Viharos szél és hófúvás miatt figyelmeztetnek, de van egy jó hír is

Szélsőséges időjárás jellemzi ma Magyarországot, hiszen míg az ország nagyobbik felében sok napsütés lesz a meghatározó, addig az északkeleti és a délkeleti régióban havazásra és erős, viharos szélre kell készülni – tudható meg az Országos Meteorológiai Szolgálat közleményéből.

A meteorológiai szolgálat sárga, elsőfokú riasztást adott ki, mert a Tiszántúlon az erős, viharos északkeleti szél gyenge hófúvást okozhat. Az előrejelzés szerint északkeleten időnként viharos lökések (60-70 kilométer per óra) is kísérhetik az északkeleti szelet, amely a kedd esti órákra fokozatosan veszít erejéből. Emellett szintén riasztás van érvényben, hiszen kedd hajnalban, reggel a délkeleti megyékben (kiemelten Békés, illetve Csongrád megyék térsége) kisebb havazás kezdődhet, melyből a délutáni órákig 3-4 centiméter friss hó hullhat.

Fotó: OMSZ / met.hu Kedd délelőtti időjárás-előrejelzés

Délelőtt az ország északi felén általában napos időre számíthatunk, de a déli, délkeleti részeken közepesen vagy erősen felhős lesz az ég. Elsősorban a délkeleti, keleti megyékben hószállingózás, gyenge havazás is előfordulhat. Az északi, északkeleti szél az ország nagy részén élénk, erős lesz, a nyugati határ mentén és az északkeleti harmadban viharos lökések is lehetnek. A Tiszántúlon hófúvás kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet –2 és +4 fok között alakul. Késő estére 0 és –7 fok közé csökken a hőmérséklet.

Délután a kezdetben még felhősebb déli, délnyugati tájakon is csökken a felhőzet, így az éjszaka nagy részében derült vagy gyengén felhős lesz az ég. Eleinte még a felhősebb déli tájakon szállingózhat a hó, de ezt követően számottevő csapadék nem várható. Az északi, északkeleti szél nagy területen lesz élénk, erős, majd hajnaltájt veszít erejéből a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában –5 és –10 fok között várható, de a szélvédett, fagyzugos helyeken, illetve a hófödte tájakon akár –15 fokig is csökkenhet a hőmérséklet.

Fotó: OMSZ / met.hu Kedd esti időjárás-előrejelzés

A hét második napja is fronthatásoktól mentes lesz, azonban hideg, reggel sokfelé erősen fagyos időre van kilátás, emiatt felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi bántalmak. Fejfájás, izom- és hasi görcsök, vérnyomás-ingadozás, alvászavarok is előfordulhatnak, a szelesebb tájakon élők ingerlékenységet, nyugtalanságot, erős fejfájást is tapasztalhatnak – derül ki az Időkép orvosmeteorológiai előrejelzéséből. A sok napsütés ezzel szemben jó hatással lesz a hangulatra, közérzetre.

(via OMSZ, Időkép)

