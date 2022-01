Újrakezdené az ügyészség Donáth László perét

Újrakezdené a zaklatással vádolt Donáth László ellen folytatott büntetőpert a Fővárosi Főügyészség.

Bagoly Bettina, a főügyészség szóvivője elmondta: az ügyészség továbbra is bizonyítottnak látja az evangélikus lelkész által elkövetett szeméremsértést és könnyű testi sértést, ezért fellebbezésükben az első fokú ítélet hatályon kívül helyezésére és ezáltal a per újrakezdésére tettek indítványt.

Donáth Lászlót a Gaudiopolis Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház egyik alkalmazottja jelentette fel szexuális zaklatás és könnyű testi sértés miatt. Állítása szerint az evangélikus lelkész évekkel ezelőtt több esetben is szexuálisan közeledett felé, fogdosta és ajánlatokat tett neki. Egy esetben pedig egy konfliktus miatt fojtogatta őt – állította.

A volt MSZP-s országgyűlési képviselő ellen az ügyészség tavaly februárban aljas indokból elkövetett könnyű testi sértés és folytatólagosan elkövetett szeméremsértés miatt emelt vádat. A bíróság még abban a hónapban, tárgyalás megtartása nélkül meghozott büntetővégzésében bűnösnek mondta ki Donáth Lászlót és másfél év szabadságvesztésre ítélte, amelynek végrehajtását viszont két és fél év próbaidőre felfüggesztette.

Donáth László ezt nem fogadta el és a tárgyalás lefolytatását kérte. Tavaly szeptemberben rövid vallomást tett, amelyben tagadta a bűncselekmények elkövetését. Csupán annyit ismert el, hogy a konfliktusos esetben ingerülten szólt rá a sértettre, amiért az rossz helyen hagyta a folyosón a takarítókocsiját.

A budapesti II. és III. kerületi bíróság végül októberben hirdetett első fokú ítéletet, itt hatszázezer forintnyi bírságra ítélték őt. Itt már csak becsületsértésben találták bűnösnek őt, a folytatólagosan elkövetett szeméremsértés miatti büntetőeljárást megszüntették, mivel szerintük hiányzott a sértett magánindítványa.

A vádlott elfogadta az ítéletet, azonban az illetékes ügyész már a tárgyaláson jelezte, hogy fellebbez a döntés ellen, részben téves jogi minősítés miatt, részben pedig a vádban megjelölt bűnösség kimondása érdekében.

A most benyújtott fellebbezésben azt is kifogásolták, hogy a bíróság a folytatólagosan elkövetett szeméremsértéssel kapcsolatban egyáltalán nem állapított meg tényállást, amely az eljárás megszüntetése esetén is törvényi kötelezettsége. Emiatt az ítélet olyan mértékben megalapozatlan, hogy azt a másodfokú eljárásban nem lehetne orvosolni. Ezen kívül a főügyészség bizonyítottnak látja a könnyű testi sértés vétségét is, ezért ebben a vádpontban is indokoltnak tartja a bűnösség megállapítását – közölte Bagoly Bettina.

