Mint arról korábban beszámoltunk, december második felében a 12–17 éves korosztály számára is megnyílt a időpontfoglaló a harmadik oltásra. Az indulás azonban nem volt zökkenőmentes, a rendszer ugyanis olyan oltópontokra is felkínálta a jelentkezést, ahol egyébként csak 18 év felettieket oltanak. A problémával az egyik érintett szülő fordult hozzánk, de az ügyben az Uzsoki Utcai Kórház és a Koronavírus Sajtóközpont is megszólalt lapunknak.

A fiam tavaly nyár elején vette fel az első két oltást, így már időszerűnek tartottuk, hogy megkapja a harmadikat. Vártuk, hogy a tinédzserek számára is megnyíljon az időpontfoglaló, ez decemberben megtörtént, így elég hamar, január 3-ra sikerült is időpontot szereznünk az Uzsoki Utcai Kórházba. Erről egy visszaigazoló levelet is kaptunk, azt hittük, hogy minden a legnagyobb rendben van

– kezdte a harmadik oltásra jelentkező 17 éves fiú édesapja, aki a visszaigazoló levelet is elküldte lapunknak.

„A kijelölt időpontban meg is jelentünk az oltóponton, ám a helyszínen kiderült, hogy az érkezésünkre nem számítottak. A dolgozók azt mondták, hogy nem ez az első eset, a rendszer valamilyen okból kifolyólag a gyerekeket is engedi regisztrálni olyan intézményekbe, ahol egyébként csak felnőtteket oltanak. Bár nem örültünk, tudomásul vettük, hogy ez a helyzet. Állítólag nem csak mi jártunk így, más kórházak is érintettek” – mondta az édesapa.

Kerestük az Uzsoki Utcai Kórházat a történtekkel kapcsolatban. Kérdésünkre elmondták, hogy a harmadik oltás indulásakor minden intézménynek jeleznie kellett, hogy mely korosztály oltását tudja vállalni. Mint kiderült, három kategória van, az 5–11 évesek, a 12–18 évesek, illetve a felnőttek. Ők az utóbbit vállalták arra való tekintettel, hogy intézményükben nincs gyermekgyógyászat.

Az adott oltási hétre mi nyitunk meg oltási időpontokat, de azt, hogy ez melyik korcsoport részére látható, nem mi szabályozzuk. Annak ellenére, hogy a felnőtteket vállaltuk, múlt héten több harmadik oltásra érkező kiskorú is megjelent az oltópontunkon. Értetlenül álltunk a dolog előtt, vélhetően valamilyen adminisztratív vagy informatikai hiba lehet a háttérben. Természetesen az érintett családokat tájékoztattunk a kialakult helyzetről és arról is, hogy az összes tévesen kiadott időpontot ki fogjuk törölni a rendszerből annak érdekében, hogy tudjanak új időpontot foglalni. A kontrolling már egy szűrést is végrehajtott, a kollégák telefonon is értesítették az érintetteket, hogy ne jöjjenek be feleslegesen a kórházba

– közölte lapunkkal az Uzsoki Utcai Kórház, amely egyébként a járvány kezdete óta komoly szerepet vállalt a védekezésben.

Mi van a háttérben, és hogyan kerüljük ki az aknákat?

A fenti tapasztalatokat a Koronavírus Sajtóközponthoz is eljuttattuk. Kérdésünkre ők is megerősítették, hogy a 18 év alattiak oltása csak a gyermekek ellátására vonatkozó szakmai protokollnak megfelelő kórházakban lehetséges, és ez értelemszerűen nem foglalja magában az összes kórházat.

Ezért felhívjuk a szülők figyelmét, hogy amikor időpontot foglalnak a gyermeknek, fokozottan figyeljenek oda, hogy az időpontfoglalóban olyan időpontot válasszanak, ahol a cím mezőben szerepel a korosztály (12–17 évesek számára megerősítő oltás) megnevezése

– írták megkeresésünkre.

Mindez tehát azt jelenti, hogy bár a rendszer a 18 év alattiak számára is lehetővé teszi a jelentkezést szinte bármely intézménybe, a valóságban csak azokat az oltópontokat érdemes kiválasztani, ahova zárójelben oda van írva, hogy „12–17 évesek számára megerősítő oltás”, a gyakorlatban ugyanis csak ezeken a helyeken adnak be gyerekeknek harmadik oltást. A helyes jelentkezés a következőképpen néz ki a rendszerben:

Miután az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (EESZT) minden időpontfoglalás a tajszám és a születési dátum megadásával kezdődik, logikus lenne, ha a rendszer már eleve csak olyan oltópontokat dobna fel, ahol az adott korosztály oltása lehetséges. Ehelyett viszont nekünk kell fokozottan körültekintőnek lennünk.

(Borítókép: Ápoló beolt egy nőt a német–amerikai fejlesztésű Pfizer–BioNTech koronavírus elleni oltóanyaggal 2022. január 6-án. Fotó: Krizsán Csaba / MTI)