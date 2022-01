Reagált az ellenzék az élelmiszerárstopra: Orbán Viktor beismerő vallomást tett

Az ellenzéki összefogás (Demokratikus Koalíció, Jobbik, LMP, Mindenki Magyarországa Mozgalom, Momentum, MSZP, Párbeszéd) szerint a kormányfő bejelentése beismerő vallomás arról, hogy „a magyar gazdaság tragikus állapotban van”.

Mennie kell annak a csapnivaló kormánynak, amelyik 12 éves kétharmados kormányzásának utolsó 12 hetében kezd el foglalkozni a termékek árával. Felelős gazdaságpolitika helyett hatósági árakkal kezelik a vágtató drágulást, ez az orbáni gazdaságpolitika teljes kudarca. Hatósági árazás helyett a rekordméretű áfa csökkentésével segítenénk az embereket: az április 3-i kormányváltás után 5%-ban maximáljuk az alapvető élelmiszerek áfáját

– olvasható az Egységben Magyarországért közös közleményében.

A Jobbik elnöke szerint a lengyel kormány bátor, az Orbán-kormány gyáva.

„A lengyel kormány az alapvető élelmiszerek áfáját egy az egyben elengedi, hogy megfékezze a drágulást. Az Orbán-kormány mindössze 6 élelmiszer esetében vezet be árstopot. Ennyit jelentett ma be Orbán. Továbbra sem hajlandó lemondani Európa legmagasabb áfájáról, továbbra sem hajlandó lemondani a legszegényebbeken való nyerészkedésről. Helyette – a benzinkutasok után – most a boltosoktól vár áldozatot, őket szorítja meg, de ő maga egy forintot nem hajlandó áldozni a magyar emberekért. 12 év kormányzás utolsó két hónapjára ennyire futotta a Fidesztől” – írta Jakab Péter a közösségi oldalán.

A Jobbik elnöke szerint a kereskedők majd jobb híján más termékek árán fogják behozni a veszteséget. Hozzátette: az egységes ellenzék programja világos, azonnali áfacsökkentést követelnek minden egyes alapvető élelmiszer esetében, ezt a bejelentést várták Orbán Viktortól.

Gyáva volt hozzá. A magyar nemzet bátor kormányt érdemel, amelyik nem önmagát képviseli, hanem minden magyart. Április 3-án meg is fogják választani

– fogalmazott Jakab Péter.

Orbán Viktor a Facebook-oldalán közzétett videójában jelentette be, hogy hat élelmiszer árát (kristálycukor, búza finomliszt, napraforgó étolaj, sertéscomb, csirkemell, 2,8 százalékos tehéntej) vissza kell állítani arra a szintre, ahol tavaly október 15-én állt. Ezeket február elsejétől ezen az áron lehet megvásárolni minden üzletben.

