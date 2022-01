Tovább praktizálhat a fóti orvos

Tovább praktizálhat Lestár Ferenc fóti orvos, akit egy pár megtámadott a rendelőjében – írja a Bors. A civilben testépítő férfi megvédte magát, támadói közül az egyiket koponyasérüléssel szállították kórházba.

Az orvos munkáltatója, az Inter-Ambulance Zrt., amely a település ügyeleti orvosi ellátását végzi, vizsgálatot indított.

Zacher Gábor, a cég szakmai igazgatója keddi sajtótájékoztatóján elmondta: hallottak róla, hogy egyesek panaszkodtak az orvos stílusára, de hivatalos panasz sosem érkezett rá, márpedig ők csak konkrét ügyekkel tudnak foglalkozni.

A rendelkezésemre álló adatok alapján úgy érzem, az ő részéről nem történt olyan atrocitás, aminek alapján fegyelmi eljárást kellene indítanunk. Szakmailag korrekten járt el, a beteget megvizsgálta, de végül közölte, hogy az illető kérését a háziorvosának kell teljesítenie

– mondta Zacher Gábor. Azt is hozzátette, hogy Lestár Ferenc ügyében jelenleg zajlik a rendőrségi eljárás, amelyben már meghallgatták az orvost és a házaspárt is.

Felettesei egyelőre önvédelemnek tekintik az orvos tettét, de ha a későbbiekben bebizonyosodik ennek ellenkezője, megteszik a szükséges munkajogi intézkedéseket. A szombati eset után az orvost arra utasították, hogy menjen haza, de előtte várja meg a váltást, ő pedig ennek megfelelően járt el. Egyelőre nem függesztették fel az állásából, ám Zacher Gábor arról nem tudott tájékoztatást adni, hogy az eset óta dolgozott-e már.

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a cég vezetősége nem tudott arról, hogy az orvost korábban 1 év 6 hónap felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték egy kolléganője bántalmazásáért, amikor felvették, az erkölcsi bizonyítványát rendben találták.

Mint azt megírtuk, az orvost elmondása szerint január 7-én éjjel kereste egy házaspár telefonon, mert azt szerették volna, hogy másnap gyógyszerfelírással állítsa be a feleség vérnyomását.

Amikor ennek ellenére a házaspár mégis megjelent a rendelésen, Lestár elmondása szerint nekitámadtak, verekedés alakult ki, a férfival „szemtől szemben bokszolt, a bútorok pedig átrendeződtek”.

A rendőröket egy beteg hívta ki, aki eredetileg az ügyeletet kereste, ám az orvos közölte vele, hogy éppen ökölharcot vív, így most nem tud beszélni. A támadó férjet végül koponyasérüléssel vitték el a mentők.

Az ügyeletes orvos korábbi kollégája, Elor Judit arról számolt be, hogy Lestár Ferencet a stílusa miatt több munkahelyéről is kirúgták, sőt 2014-ben vele is konfliktusba került.

Amikor együtt dolgoztunk a dunakeszi orvosi ügyeletben, nem voltam hajlandó neki lepecsételt receptet adni, amit annyira zokon vett, hogy székestül nekinyomott a radiátornak, és fojtogatott

– mondta el Elor Judit, akinek meghallották a kiabálását, és segítettek rajta.

A nő feljelentést tett, a Budapest Környéki Törvényszék 2018 októberében elítélte Lestár Ferencet, a büntetést végül 1 év 6 hónap szabadságvesztésre mérsékelték, amelynek végrehajtását két év próbaidőre felfüggesztették.

(via Bors)