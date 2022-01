A hajléktalanok is befolyásolhatják a 2022-es választás eredményét

A hajléktalanok is befolyásolhatják a 2022-es választás kimenetelét Budapesten, elsősorban a budapesti kerületekben.

A 2019-es önkormányzati választáson Pikó Andrást mindössze 269 szavazattal választották meg a kerület polgármesterévé. A választás előtt a felmérések a Fidesz győzelmét jelezték előre, viszont a Magyar Nemzet szerint ezek teljesen figyelmen kívül hagyták a kerületben élő 1300 hajléktalan választópolgárt.

Egy józsefvárosi blog, a Gettónapló szerkesztője most a Nemzeti Választási Irodához (NVI) fordult, hogy megtudja: legálisan befolyásolható-e a választás azáltal, ha hajléktalanoknak osztanak ki településszintű lakcímkártyát a kerületekben. Ezekkel a fedél nélküliek ugyanis az egyéni jelöltekre is leadhatják a szavazatukat az adott körzetben.

A Magyar Nemzet ezenkívül azt írta, hogy Karácsony Gergely városvezetése alatt több alkalommal is hajléktalanokat költöztettek be a fideszes vezetésű kerületekbe. A betelepített hajléktalanok szerintük egyrészt az ellenzékre szavazhatnak majd, másrészt pedig jelenlétük növeli az elégedetlenséget a fideszes kerületekben, és ezáltal is az ellenzék javára fordítják az erőviszonyokat.

A hajléktalanok kérdése mentén korábban már volt egy csörte Gulyás Gergely, a Kormányinfót is vezető miniszterelnökségért felelős miniszter és Karácsony Gergely között, miután a tárcavezető azt állította: amióta Karácsony a polgármester, nőtt a hajléktalanok száma a fővárosban.

(via Magyar Nemzet)