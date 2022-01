Döntött az Európai Bizottság, nem egyesülhet a Daewoo és a Hyunday

Az Európai Bizottság (EB) blokkolta a világ két legnagyobb, dél-koreai hajóépítő vállalatának, a Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering és a Hyundai Heavy Industries egyesülését.

A megállapodást a szingapúri, kínai és kazahsztáni szabályozó hatóságok már jóváhagyták, de a cégeknek még szükségük lenne az ügylet lebonyolításához az EU, Japán és Dél-Korea jóváhagyására is.

Az Európai Bizottság csütörtöki közleményében azzal indokolta az elutasítást, hogy az ügylet tisztességtelen erőfölényhez juttatja az új társaságot, és csökkenti a versenyt a globális LNG-tartályhajók piacán, mivel a két dél-koreai vállalat piacvezető ezeknek a hajóknak a gyártásában.

2019 júniusa óta most először döntött úgy Brüsszel, hogy nem engedélyez egy vállalategyesülési megállapodást. Az EU versenyjogi hatósága akkor az indiai Tata Steel és a német ThyssenKrupp közötti megállapodásra mondott nemet arra hivatkozva, hogy az a fogyasztók számára áremelkedéssel járna.

A két dél-koreai céget érintő döntés közvetve összefüggésben van az európai energiaárak téli megugrásával is, ugyanis ennek hatására Ázsiában a cseppfolyósított földgáz (LNG) szállítási költségei rekordszintre emelkedtek globális kereslet bővülésére reagálva. A Financial Times egy európai tisztségviselőre hivatkozva korábban arról számolt be, hogy az ügylet blokkolása segít megvédeni az európai fogyasztókat az LNG árának további emelkedésétől.

