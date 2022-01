Megint tízezerhez közelít az új fertőzöttek száma

9216 új koronavírus-fertőzöttet azonosítottak az elmúlt 24 órában, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 318 093 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 81, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 40 164 főre emelkedett – olvasható a kormányzati honlapon.

A beoltottak száma 6 299 590 fő, közülük 6 045 893 fő már a második, 3 306 370 fő pedig már a megerősítő harmadik oltását is felvette. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 155 505 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 122 424 főre emelkedett. 2647 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 249-en vannak lélegeztetőgépen.

Az omikron vírusvariáns már erősen terjed és növeli a fertőzöttek számát, a megerősítő oltás felvételével megelőzhető a betegség súlyos lefolyása. Az oltási akció ma délutántól folytatódik: csütörtök és péntek délután, valamint szombaton ismét előzetes időpontfoglalás nélkül lehet menni oltásra a kórházi oltópontokra és a kijelölt járásközponti szakrendelőkbe – jegyzi meg a kormányzati honlap.

Egy nappal korábban 7883 új koronavírus-fertőzöttet azonosítottak Magyarországon, és 67-en hunytak el a betegség következtében.

Békássy Szabolcs országos kollegiális szakmai vezető háziorvos az Indexnek adott interjúban arról is beszélt, hogy bár a friss adatok szerint hazánkban a koronavírusos esetek mintegy 30-35 százalékáért felel az omikron-variáns, a valóságban ez a szám már jóval magasabb is lehet. A nyugat-európai trendeket is megfigyelve a járvány berobbanására lehet számítani a következő hetekben, így most ismét felül kell vizsgálni az egészségügyi ellátások rendjét. Az előző járványhullámokhoz képest a legfontosabb változás az, hogy míg korábban a kórházi ágyak felszabadítása volt az elsődleges cél, addig az omikron enyhébb megbetegítőképessége miatt most az alapellátást kell az extrém módon megnövekedett terhekre felkészíteni.

(Borítókép: Vasvári Tamás / MTI)