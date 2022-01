Március 10-én lesz a köztársaságielnök-választás

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón jelentette be újságírói kérdésre, hogy február 21-én kezdődik az Országgyűlés ülésszaka, amely március 10-én zárul, illetve aznap választják meg Áder János utódját, az új köztársasági elnököt.

A 2021-es év utolsó Kormányinfóján – szintén újságírói kérdésre – jelentette be Orbán Viktor, hogy Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli minisztert jelöli a posztra a Fidesz–KDNP. Nem sokkal ezután Novák Katalin bejelentette, hogy december 31-ével lemond miniszteri tisztségéről, hogy minden erejével az előtte álló feladatra készülhessen.

„Magyarország első női köztársasági elnökének lenni többletfelelősség” – jelentette ki Novák Katalin az Indexnek adott interjúban. Továbbá úgy fogalmazott:

Novák Katalin az ellenzéki kritikákra válaszul megjegyezte, hogy pártpolitikusok minősítik pártpolitikusnak.

Ettől azért nem esem kétségbe. Mindenütt a világon, így Magyarországon is általános gyakorlat, hogy pártpolitikusok az államfőjelöltek vagy akár pártvezetők töltik be ezt a tisztséget. Én a kormánypártok köztársaságielnök-jelöltje vagyok, ehhez a politikai közösséghez tartozom. A köztársasági elnöknek ugyanakkor a nemzet egységét kell megjelenítenie, amint ezt az Alaptörvény is világosan megfogalmazza. ezért a nemzet minden különbözőség feletti egységének kifejezése lesz a legfontosabb dolgom