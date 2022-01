Gémesi György: Kevesebből nem lehet többet adni

Gémesi György, a MÖSZ elnöke az elmúlt bő harminc évben sokszor kezdeményezte a főváros és az agglomerációs települések érdemi egyeztetését, „de erre nem került sor még olyan magas szinten, mint a mai napon”. A gödöllői városvezető emlékeztetett rá, hogy legutóbbi ülésükön, Szentendrén megalakult a Magyar Önkormányzatok Szövetségének Agglomerációs Tagozata.

Csőzik László érdi polgármester történelmi eseménynek nevezte a mai sajtótájékoztatót, hiszen Érden még sosem látott ennyi újságírót egy rendezvényen. A házigazda felhívta a figyelmet egy súlyos következményekkel járó folyamatra:

2016 UTÁN A FIATALABB BUDAPESTI LAKOSOK TÖMEGÉVEL KÖLTÖZTEK KI AZ AGGLOMERÁCIÓBA, HOGY ÚJ OTTHONRA LELJENEK.

Az elmúlt helyhatósági választás óta csak Érdre több mint nyolcezer új lakó érkezett. 75 ezres lélekszámukkal a tizedik legnagyobb vidéki várossá léptek elő.

A fiatal családosok érkezése nagy öröm, de nekünk gondoskodnunk kell a megfelelő létszámú bölcsődéről és óvodáról is. Érdnek nincs nagy ipara, ezért a helyi bevételeink alacsonyak. A helyzet kezelhetetlen, amelynek egyetlen nyertesei a társasházak építői, akik a joghézagokat kihasználva sok esetben még a mellékutcákat is beépítik, átalakítva ezzel Érd kertvárosi karakterét

– mutatott rá a problémákra Csőzik László, aki elhatározta, hogy ezzel szembemenve új helyi építési szabályzatot alkotnak.

Fontos lenne az agglomerációs településeknek összefogniuk a fővárossal és a nagyobb városokkal, ám saját imázsuk megtartása mellett.

A problémák ugyanis sosem állnak meg a települések határain. Az a nagy célunk, hogy kiaknázzuk az együttműködésben rejlő lehetőségeket

– mutatott rá Érd polgármestere.

Értelmetlen szembeállítani a fővárost és az agglomerációt

A főpolgármester az agglomerációs települések vezetőinek több mint felével találkozott a mai megbeszélésen. Karácsony Gergely is lényegesnek tartja a közös megoldások keresését a kistelepülések arculatának megtartása mellett. Fontos ugyanis a közös gondolkodás Budapest és az agglomeráció viszonylatában, akár a víz-, akár a hulladékgazdálkodás területén.

Harminc éven keresztül nem sikerült megugrani azt a nem túl magas lécet, hogy legyen közös gondolkodás Budapest és az agglomeráció viszonylatában. Nincs értelme szembeállítani a fővárost és az agglomerációt! Nem Budapestet kell kisebbé, hanem Magyarországot kell nagyobbá tenni

– fogalmazott a főpolgármester, aki szerint a partnerség kialakítása a feladatuk azzal a nyolcvan településsel, amelyek az agglomerációt képezik.

Ez a meghatározó térség hárommillió embernek az otthona, ahol számos kérdést újra kell majd gondolniuk, és ebben a főváros abszolút partner kíván lenni. Ehhez Karácsony szerint olyan új kormány kell, amely nem csonkolni akarja Budapestet, hanem fontos szereplőjévé kíván válni ennek a háromoldalú együttműködésnek. Abban bíznak, hogy április után már egy új kormánnyal folytathatják azt a szakmai párbeszédet, amelyet ma elkezdtek.

Vissza kell adni az önkormányzatok jogköreit

Márki-Zay Péter, a MÖSZ elnökségi tagja is kihangsúlyozta, hogy a Megyei Jogú Városok Szövetségében történelmi együttműködés alakult ki tizenhárom kormánypárti és tíz független vezetésű város között. „Azt kértük a kormányzattól, hogy száz százalékban kompenzálják az iparűzési adó elvonásából keletkező kiesést, és tegyen ugyanígy a közétkeztetés befagyasztott árainak esetében is. A tömegközlekedés elvont pénzeit is vissza kell adni a megyei jogú városoknak” – mondta a vezető ellenzéki politikus.

A hódmezővásárhelyi polgármester szerint fontos lenne kompenzálni a megugrott energiaárak miatti súlyos önkormányzati kiadásokat is.

„Rossz hír viszont az, hogy a jelenlegi információk alapján csupán a minimálbér közvetlen kormányzati kompenzálására van remény. Fontos lesz a minimálbér megemelése bérfelhajtó hatásának kompenzálása is. Ha ezt a jelenlegi kormány nem teszi meg, akkor a következő kormánynak lesz majd ez a feladata, ugyanúgy, mint a helyhatóságok leépített jogköreinek visszaadása” – jegyezte meg az ellenzék miniszterelnök-jelöltje, aki szerint a helyi önkormányzatoknak nem a kormányt kellene képviselniük a lakossággal szemben, hanem mindig a lakosok érdekeit – néha még a központi hatalommal szemben is.

A sajtótájékoztató végén Gémesi György tömören foglalta össze a lényeget: kevesebből nem lehet többet adni az önkormányzatoknak.

Bármennyire igyekszünk megszorítani a saját költségvetésünket, nem elég a rendelkezésünkre álló pénz. Éppen ezért újra a kormányhoz fordulunk, és az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsának azonnali összehívását kezdeményezzük Pintér Sándor belügyminiszternél. Itt már nem kompenzációról, hanem az önkormányzatok konszolidációjáról van szó

– húzta alá a gödöllői városvezető.

(Borítókép: Gémesi György 2018. március 20-án. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI)