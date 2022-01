Orbán Balázs: A magyarok szavazatai nem megvásárolhatók

Nem azért kell a legfontosabb társadalmi csoportoknak forrásokat juttatni, hogy aztán ránk szavazzanak – nyilatkozta Orbán Balázs a 168 órának adott csütörtöki interjújában, és hozzátette: a magyar politika legnagyobb félreértése, hogy a szavazatok így megvásárolhatók.

Mi azt látjuk, hogy most kutya kötelességünk azokat támogatni, akik a leginkább ki vannak szolgáltatva vagy a legnagyobb mértékben viselik a válság terheit

– fogalmazott a miniszterelnök politikai igazgatója, és kifejtette, hogy ezért döntöttek a legfiatalabb korban munkát vállalók, a gyermeket nevelő családok, a nyugdíjasok, az orvosok, a fegyveres testületeket tagjai, valamint a minimálbéren élők támogatása mellett a költségvetés összeállításakor.

Arra a fölvetésre, hogy magas kockázatokkal járó büdzsét fogadtak el a politikus úgy reagált, ugyanezeket a kritikákat kapták a baloldali sztárközgazdászoktól, tulajdonképpen a kormányzásuk első évétől kezdve. És minden egyes alkalommal bebizonyosodott, hogy a magyar kormánynak volt igaza.

– vélekedett a kormányfő politikai igazgatója.

A növekvő inflációval kapcsolatban Orbán Balázs úgy fogalmazott:

A spanyolviaszt senki nem tudja újra feltalálni. Azt lehet mondani, hogy vakok közt a félszemű a király, és ez bizonyosan igaz ránk a politikai ellenfeleinkkel szemben. Mert mit is mond a baloldal? Szétteszi a kezét azzal, hogy az infláció ellen semmit nem lehet tenni, a piaci folyamatokat nem lehet befolyásolni. Az ő válságkezelésük alatt ennek szellemében a mostaninál magasabb volt az infláció szintje.

Arra a felvetésre, hogy a rezsicsökkentés ellenére is a magyar emberek fizetnek a megdrágult energiáért, csak az adóforintjaikon keresztül az államtitkár kijelentette:

A magyar emberek el tudják dönteni, hogy ki akarják-e tenni magukat annak a kockázatnak, hogy a világpiaci árak azonnal megjelennek az árképzésben, s így akár egyik hónapról a másikra is többszörösére nőhetnek a rezsiköltségeik, vagy azt akarják, hogy az állam védje meg őket ettől a kockázattól. A baloldal az előbbi, mi az utóbbi pártján állunk, s noha mindenki azt mondta 2012-ben, hogy ezt nem lehet megcsinálni, mi megcsináltuk, s a rendszer azóta is működik, most pedig a legtöbb európai ország utánozni próbálja