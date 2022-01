Elővárosi vonatok menetrendjével bővült a BKK FUTÁR

A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően újabb hasznos funkcióval bővül a BKK FUTÁR alkalmazás: a MÁV-Volán-csoport által fejlesztett interfészen keresztüli adatszolgáltatásnak köszönhetően már a Budapest-bérletekkel igénybe vehető MÁV-START járatok is megjelennek a felületen. A jövőben utazástervezés esetén ezeket a vonatokat is lehetséges alternatívaként kínálja fel a rendszer – tájékoztat róla a BKK és MÁV.

A központ és a vasúttársaság beszámol róla, hogy a főváros közigazgatási határán belül utazók és az agglomerációból a fővárosba ingázók mindennapjait is megkönnyíti a BKK FUTÁR alkalmazás legújabb fejlesztése. A Budapest Fejlesztési Központ (BFK) kezdeményezésére augusztus vége óta a MÁV-HÉV járatainak adatai, mostantól pedig a MÁV-Volán-csoport által fejlesztett interfészen keresztüli adatszolgáltatásnak köszönhetően már azok a MÁV-START által üzemeltetett vonatok is megjelennek a rendszerben, amelyeket Budapest-bérlettel igénybe lehet venni. (Ezeket a vonatokat a MÁV-START menetrendjében rombusz jel jelöli.) A vonatok listája a BKK oldalán tekinthető meg.

Az újítással a jövőben gyorsabban, akár kevesebb átszállással érhetik el céljukat az utasok, miközben az okoseszközök képernyőjén valós időben láthatják a vasúti szerelvények mozgását. A fejlesztésnek köszönhetően a vasútállomásokra tartó utasok nyomon követhetik az alkalmazásban, hogyan érik el a számukra fontos szerelvényt a közösségi közlekedés használatával. A vonattal érkezők is könnyen megtervezhetik, hogy a vonatról leszállva melyik BKK-járattal tudnak a leggyorsabban eljutni a célállomásukhoz. A Budapest-bérlettel számos vonat vehető igénybe többletköltség fizetése nélkül a város közigazgatási határain belül, ezért a fővárosiak számára is hasznos lehet a mostani fejlesztés: olyan gyorsabb és egyszerűbb útvonalakat is ajánlhat a rendszer, amire eddig nem gondoltak volna a BKK ügyfelei.