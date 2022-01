A viták értékes időt és energiát vettek el az ellenzéktől

Korábbi cikkünkben azt írtuk: azután, hogy az előválasztáson Márki-Zay Péter kapott bizalmat a választóktól a hatpárti ellenzék vezetésére, az egymáshoz való alkalmazkodás kihívássá vált az újdonsült közös miniszterelnök-jelölt és az őt támogató pártok számára.

Decemberben a kommunikáció összehangolására felállt az ellenzék központi sajtókapcsolati stábja, illetve az elmúlt hetekben két televíziós szakembert, Simon Andrást és Péterfi Juditot is leigazolták, hogy segítsék Márki-Zay Péter és a hatpárti ellenzék kampányát. Közben az ellenzéki politikusok felöltöztették közösségi oldalaikat az Egységben Magyarországért új arculati elemeivel, valamint a programalkotás folyamata is a végéhez közeledik. Decemberben elkezdték bemutatni az egyes szakpolitikai területek főbb programpontjait.

Az ellenzéki kampánystáb munkájára rálátó forrásunk arról számolt be lapunknak, hogy a következő időszakban sokkal átgondoltabb lesz az ellenzéki kommunikáció, és Márki-Zay Péter is „jobban lesz fogva” a szakemberek tanácsaira hallgatva.

Az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltjének sajtótájékoztatókon és az online bejelentkezései alkalmával tett kijelentései olykor az ellenzéki térben sem maradnak kritika nélkül (Márki-Zay Péter: „A Fideszben van néhány zsidó is, bár elég kevés”), miközben arra is volt példa, hogy a belső politikai játszmák, viták (például a hetedik frakció ügye) a sajtóban és az online közösségi platformokon folytatódtak.

A Márki-Zay Péter és a hatpárti ellenzék közötti feszültségekkel kapcsolatban tavaly decemberi összefoglalónkhoz nyilatkozva Kovács János politikai elemző kifejtette: valószínűbbnek tartja, hogy az ellenzéken belüli politikai játszmák inkább a túlságosan önjáró Márki-Zay Péter „politikai gyámság alá helyezéséről” és a közös listaállítás körüli vitákról fognak szólni 2022 elején, illetve arról, hogy a politikai tőkesúly a miniszterelnök-jelölt mögött vagy az ellenzéki összefogás jelentősebb pártjainak vezetőinél legyen.

Nemrégiben az MZPercek című videóban Márki-Zay Péter azt mondta az ellenzéki egyeztetésekről: még nincs pont a végén, de hajszálnyira vannak attól, hogy minden vitást kérdést lezárjanak. Arról is beszélt, hogy hajlandó lemondani az általa szorgalmazott hetedik frakcióról, ugyanakkor vannak olyan fontos ügyek, amelyekben a pártok hajlandók cserében engedni.

A kérdésre, hogy valóban az lehet-e az ellenzéki pártok célja, hogy „gyámság alá helyezzék” kommunikációs szempontból önjáró közös miniszterelnök-jelöltjüket, Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője az Indexnek azt mondta: gyámság helyett inkább csak kontrollkísérletről beszélne. Úgy fogalmazott:

Mráz Ágoston Sámuel szerint ebből a szempontból logikus, hogy a hozzá érkező kérdéseket szűrni akarják kommunikációs szakemberek (mint ahogy ezt is tette az ellenzék népszavazásról szóló sajtótájékoztatóján Péterfi Judit mint újdonsült sajtófőnök), szereplései előtt pedig megpróbálják jó tanácsokkal ellátni. Az elemző hozzátette: mindez azonban kísérlet, és az eddigiek alapján kétséges, hogy működik-e; Simon András és Péterfi Judit megjelenése óta „legalábbis nem csökkent a hibák és félreértések száma”.

A felvetésre, hogy lehet-e szándékos Márk-Zay Péter unortodox kommunikációja, és lehet-e sikeres, Mráz Ágoston Sámuel kifejtette:

Ha Márki-Zay unortodox kommunikációjában racionalitást keresünk – márpedig az elemzők hajlanak arra, hogy ott is ezt lássanak, ahol nincs –, minden szabadszájúság, félreérthetőség és fésületlenség mellett tudatos provokáció is lehet a személyeskedő stílus. Más szóval szeretne csatamezőt kijelölni a hódmezővásárhelyi polgármester, ahol a felháborodás, kritika, sőt még a cáfolat is a vád újabb és újabb ismétlésével jár és önálló életre kelhet.