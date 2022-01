A gázolástól sem riadt vissza a tolvaj, miután lebukott

Lopni akart egy budapesti telephelyről egy férfi, de szándékát észrevették, és amikor szökni próbált a helyszínről, autójával elsodorta az egyik ott dolgozó személyt. Később kiderült, hogy a gázolónak sosem volt jogosítványa, illetve el is tiltották az autóvezetéstől – tájékoztat róla a rendőrség portálja.





Az eddig rendelkezésre álló adatok alapján egy autós 2022. január 7-én 12 óra 20 perckor valószínűleg lopási szándékkal behajtott egy XVIII. kerületi telephelyre. Azonban észrevették, és a telephely egyik munkatársa vissza akarta tartani a férfit, aki ezt látva, sietősen autóba ült, majd elindult, és elütötte az előtte álló férfit, ezután pedig megállás és segítségnyújtás nélkül elhajtott. A gyalogos könnyű sérülést szenvedett.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Főosztályának nyomozói 2022. január 10-én megtalálták az autót és kerepesi lakcímén a feltételezett elkövetőt is elfogták. A 21 éves K. Miklós beismerő vallomást tett. Kiderült, hogy a férfinak sosem volt jogosítványa, és a járművezetéstől is eltiltották; ezek miatt felelősségét külön eljárásban vizsgálják, továbbá a lopás körülményeinek tisztázása is folyamatban van.

(via Police.hu)