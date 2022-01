Sok a fertőzött diák, belendülhet a hibrid oktatás

Mint arról korábban beszámoltunk, pár nappal a negyedik hullám vége után hazánkba is megérkezett az ötödik hullám. A korábbiaknál jóval gyorsabban terjedő omikron-variáns mellett a jelenség hátterében az ünnepek idejére időzített nagy családi összejövetelek állhatnak, de az sem elhanyagolható tényező, hogy a hosszabb téli szünet után a gyerekek január elején visszatértek az iskolába. Kerestük az Emberi Erőforrások Minisztériumát (Emmi) azzal kapcsolatban, hogy az elmúlt egy-két hétben hány intézményben, osztályban kellett intézkedni a koronavírus miatt, kérdésünkre a következőt válaszolták:

Lapunk birtokába jutott ugyanakkor több olyan pedagógus, igazgató által küldött levél is, amely arról árulkodik, hogy a téli szünet után az oktatási intézményekben jelentősen megnőtt a koronavírussal fertőzött diákok, tanárok száma. Bár sok helyen támogatnák a digitális oktatást, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón arról beszélt, hogy minden intézményben a személyes jelenlétre kell törekedni, ennek biztosítása érdekében pedig új szabályokat is hoztak.

A felső tagozatban már bevált gyakorlatot kiterjesztjük az alsó tagozatra is, hiszen most már ők is kaphatnak oltást. Ez azt jelenti, hogy ha egy osztályban megbetegedés van, akkor a karanténkötelezettség időtartama öt napra csökken, de ez a kötelezettség csak azoknál áll fenn, akik oltatlanok. Az iskolai oktatásnak folyamatosnak kell lennie, személyes jelenlét mellett