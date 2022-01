Orbán Viktor hamarosan megszólal az új bejelentésekről

Több mint egy hónapja nem adott interjút a Kossuth Rádióban Orbán Viktor miniszterelnök, aki utoljára tavaly december 10-én ült be a stúdióba. Akkor egyebek mellett arról beszélt, hogy módosítani kellett a költségvetést ahhoz, hogy öt százalékkal tudják emelni a nyugdíjat, de minden érintett biztos lehet abban, hogy hozzájut a magasabb összeghez, a 13. havi nyugdíjak esetében is. A kormányfő a műsorban jelentette be azt is, hogy december 15-én indul az 5–11 évesek oltása.

A következő héten a miniszterelnök brüsszeli tárgyalásai miatt maradt el az interjú, majd jött az ünnepi időszak. Most viszont minden visszaáll a normális kerékvágásba, Orbán Viktor fél nyolctól a Kossuth Rádióban beszél az elmúlt napok kormányzati bejelentéseiről, és a várható intézkedésekről.

A miniszterelnök a héten jelentette be, hogy hat élelmiszer esetében októberi szinten rögzítik az árat. Minden bizonnyal erről, a választási menetrendről és a járványhelyzetről is szót ejt majd, mivel a szakértők szerint a következő hetekben Magyarországon is extrém sebességre kapcsolhat a járvány az omikron-variáns miatt.

Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón arról beszélt, hogy az oltási igazolványt február közepétől már a harmadik oltáshoz kötik, és lerövidítik a karanténkötelezettség időtartamát hét napra, öt nap után tünetmentesség esetén negatív teszttel lehet szabadulni.

(Borítókép: Orbán Viktor 2021. november 26-án. Fotó: MTI / Miniszterelnöki Sajtóiroda / Fischer Zoltán)