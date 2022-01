Orbán Viktor: Ne érezzük még, hogy túl vagyunk a nehezén

Nem szabad azt éreznünk, hogy túl vagyunk a koronavírus-járvány nehezén, a hatékony védekezés továbbra is kiemelkedően fontos – jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth rádióban pénteken reggel. A miniszterelnök az interjúban elmondta, a kormány kifejezetten javasolja a negyedik vakcina felvételét fél évvel a harmadik után. Szerinte az élelmiszerárstop egy betartható, racionális döntés, amely ütőképes válasz az Európában tapasztalható magas inflációra.

Fontos momentumok a műsorban:

Sikeresek, ezét folytatódnak az oltási akciók

Ha valakinek szüksége van a negyedik oltásra, négy hónappal a harmadik után, az vegye fel, hat hónap után pedig kifejezetten javasolja is a kormány azt

Szükség esetén tízezer feletti covidos beteget is el tud látni az egészségügy itthon

A magas európai inflációra a béremelések és az élelmiszerárstop a válasz

A gyermekvédelmi népszavazás a szülők jogait védi

Ez már majdnem olyan karácsony volt, mint amilyet elképzel az ember. Ha a veszély nem is múlt el, de együtt lehettek a családok – kezdte a Kossuth Rádióban Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint az omikron-variáns a szakemberek álláspontja alapján kiszorítja majd a delta-variánst.

Van a kezüNkben egy aduász, ami üti a delta- és az omikron-variánst is

– hangsúlyozta, célozva az oltóanyagok fontosságára.

A kormányfő leszögezte: mindezek ellenére ne érezzük azt, hogy túl vagyunk a koronavíruson, csak azért, mert egy gyengébb variánssal állunk szemben.

Orbán Viktor: Sikeres az oltási akció, mindenki vegye fel az oltást

A kormányfő szót ejtett az oltási akcióról is, amely megítélése szerint rendkívül sikeres volt az elmúlt hónapokban, így januárban minden hétvégén lesz oltási akciónap az oltópontokon. Mindenkit kért, hogy kövessék a háziorvosok tájékoztatását is, mert ők több oltási napot is tartanak majd. A miniszterelnök köszönetet mondott az ünnepek alatt szolgáló egészségügyi és rendfenntartó szerveknek.

Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön jelentette be a Kormányinfón, hogy február 15-től kezdve a védettségi igazolvány oltási igazolvánnyá alakul át. Ezáltal azok, akik csak átestek a fertőzésen, többé nem kaphatják meg a védettségit, ráadásul innentől kezdve a két oltás helyett háromra lesz szükség (leszámítva azt az esetet, ha valaki hat hónapon belül vette fel a második vakcinát).

Azért mások a szabályok, mert a virológusok azt javasolták, hogy ideje szigorítani a szabályokon

– magyarázta a kormány döntését Orbán Viktor. A részletszabályok kapcsán megismételte, fontos, hogy a karantén hossza 10 napról 7-re csökken.

Emlékezetes, a csütörtöki Kormányinfón a negyedik oltásról és a karanténkötelezettségről is bejelentést tett Gulyás Gergely. Ennek fontos eleme, hogy az orvossal való konzultáció után bárki megkaphatja a negyedik oltást, az erről szóló rendelet még a héten megjelenik.

Ha valaki úgy érzi, hogy szüksége van a negyedik oltásra, négy hónappal a harmadik után, az vegye fel, hat hónap után pedig javasoljuk is azt...

– fogalmazott a miniszterelnök ezzel kapcsolatban a rádióban.

A miniszterelnök a napi járványadatokat is beolvasta, eszerint 2611 ember van kórházban a vírus következtében, lélegeztetőgépen pedig 243 beteget tartanak, gyermek nincs köztük. Hozzátette még: szükség esetén tízezer feletti covidos beteget is el tud látni az egészségügy itthon.

Még a középosztály is megérezte volna

Műsorvezetői kérdésre érintették a napokban bejelentett élelmiszerárstopot, ami egyelőre három hónapig hatályos.

Mi egy olyan kormány vagyunk, akik abban hiszünk, hogy a piacnak van egy olyan szabályrendszere, ami képes elrendezni a gazdasági rendet.

A miniszterelnök rámutatott: olyan infláció van egész Európában, ami eltéríti a gazdaságot a megszokott formától, ezért – véleménye szerint – erre úgy kell reagálni, hogy emelik a béreket és korlátozzák bizonyos területeken az árakat.

Emlékeztetett, már 2012–2013 óta van rezsicsökkentés Magyarországon. Úgy véli, „mikor beüt a baj", az ilyen típusú kormányzati intézkedések jótékony hatásúak. „Ha itthon a rezsi megduplázódna, még az erős középosztályba tartozók számára is nehézséget okozna" – húzta alá a kormányfő.

„Megpróbáltunk bevezetni egy árstopot az üzemanyagárakban, ami sikeres lett. A másik nagyon fontos dolog, a kamatstop, hogy ne jussunk el oda, hogy családok veszítik el a házaikat a gazdasági válság miatt” – sorolta a miniszterelnök a korábbi intézkedéseket.

Konkrétan rátérve az élelmiszerárstopra elmondta, a szerbeknél nem tudják az összes bolti cikk árát szabályozni, de kiválasztottak ötöt. Magyarországon ez hat termék esetében történt meg.

Ezekből az árukból kötelező tartani a boltokban, ezt is ellenőrizni fogjuk.

Szerinte olyan szabályt hoztak, ami betartható. „Ha nincs ilyen árú a boltokban, akkor büntetni fogunk. A szabályozást 90 napra vezettük be, abban reménykedünk, hogy addig csökken az infláció” – foglalta össze Orbán Viktor a szabály lényegi, fontos elemeit.

Megjegyezte, nem szabad, hogy egy kormány csak nézze, mi történik a gazdaságban, fel kell készülnie arra is, hogy az esetleges gazdasági eredményeket nemzetközi színtéren, így Brüsszelben is meg kell védeni.

Illúziónk ne legyen, Brüsszel nagyító alatt vizsgál minket. Ott abban hisznek, hogy a nagyobb ész ott van. De ez nem feltétlenül igaz. A falusi vagy kisvárosi embereknek is lehet igaza.

Mint ismert, április 3-án, az országgyűlési választásokkal egy időben tartják a kormány által kezdeményezett gyermekvédelmi népszavazást.

A négy kérdés:

Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak?

Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?

Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be?

Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?

A miniszterelnök az interjúban azt mondta, a gyermekvédelmi népszavazás nem a felnőttekről szól, hanem a gyerekekről. Hangsúlyozta, a szülőknek kell eldönteni, hogyan szeretné nevelni a gyereket, ezért a népszavazás a szülők jogait védi.

Orbán Viktor a minap látta a híradásokban, hogy egy több száz fős pedofilhálózat bukott le Németországban, márpedig idő kell egy-egy ilyen hálózat kiépüléséhez,

ám el kell fogadni azt, amit anyáink mondtak, hogy aki hozzányúl a gyermekeinkhez, annak kikaparom a szemét.

Szerinte fontos, hogy a szülő döntsön ilyen helyzetekben.

(Borítókép: Orbán Viktor 2021. október 15-én. Fotó: MTI / Miniszterelnöki Sajtóiroda / Fischer Zoltán)