Szigorít a MÁV, fellépnek a bliccelők és a kötekedők ellen

A MÁV-Start technikai eszközökkel, figyelemfelhívó kampánnyal, a rendőrség és a biztonsági személyzet segítségét is igénybe véve, valamint a 2019 szeptembere óta beszerzett, 169 testkamera használatával is fellép a munkatársai elleni támadásokkal szemben – tudatta a vasúttársaság.

A cég kifejtette: a leginkább veszélyeztetett elővárosi vonatokon, ahol kötelező a testkamera használata, szinte nullára esett vissza a bántalmazások, inzultusok száma. A személyszállítással foglalkozó társaságok közös javaslatára az Országgyűlés módosította a személyszállítási törvényt, aminek köszönhetően 2022. január 1-jétől már a hangrögzítés is lehetővé vált a testkamerákkal. Bár az eszközök képesek lettek volna rá, eddig – a jogszabályoknak megfelelően – csak képfelvétel készítése volt engedélyezett. A módosított törvény lehetővé teszi a testkamerák felvételeinek hatékonyabb használatát többek között a bizonyítási eljárásokban, ennek révén pedig tovább csökkenhet a közfeladatot ellátó személyek elleni sértő vagy erőszakos cselekmények száma.

A MÁV arról is informál, hogy több, személyszállítással foglalkozó társasággal közösen kezdeményezte a jogszabály-módosítást. Nagyon fontos eredménynek tartják, hogy a MÁV-Start kifejezett javaslatára a testkamera fogalma is belekerült a törvény szövegébe, és kép- és hangfelvételt is megengedő működtetését fogadták el.

Hangsúlyozzák, hogy ezáltal sokkal egyszerűbb lesz bizonyítani, hogy mi történt az utas és a jegyvizsgáló szóváltása közben, mi előzte meg az esetleges bántalmazást, mi hangzott el az események alatt. A cél, hogy egyetlen ilyen eset se maradhasson jogkövetkezmény nélkül.