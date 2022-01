Antall József grafikonnal mutatta meg Jeszenszky Gézának, hogyan kell örömben részesíteni a nőket

Pikáns részleteket osztott meg Antall Józsefhez fűződő viszonyáról Jeszenszky Géza, az Antall-kormány volt külügyminisztere.

A diplomataként és történészként is ismert politikus a későbbi párttársa tanítványa volt a gimnáziumban, s a fiúosztállyal néha igen kötetlen hangon beszélgetett, esetenként szexuális tanácsokat is adott a kamaszoknak a náluk 9 évvel idősebb ifjú oktató.

A volt külügyminiszer a Klubrádió Világtalálkozó című műsorában Kadarkai Endrének számolt be ifjúkoráról s arról, hogy akik megismerték Antall Józsefet, könnyen a bűvkörébe kerültek. A beszélgetés másik résztvevője, Czutor Zoltán ezen a ponton megemlítette, hogy a rendszerváltás utáni első miniszterelnök Orbán Viktorra is hatással volt. Igaz, Jeszenszky szerint az ő esetében „sajnos nem volt olyan hatásos”, úgy vélte, hogy az elvei, a külpolitikája vagy a demokrácia iránti elkötelezettsége később „leperegtek” az immár negyedik ciklusát töltő kormányfőről.

Jeszenszky Géza szerint Antall József egyfajta példakép volt a diákjai számára az öltözködésénél, de elsősorban a stílusánál, beszédmódjánál fogva. Öltözködéséről úgy fogalmazott:

Az akkori viszonyokhoz képest ha nem is volt úgynevezett jampec, de igazából véve polgári módon, nyakkendőben járt. Még osztálykirándulásra is nyakkendőben jött, az is egyfajta tiltakozás volt, mert ugye az 50-es években a nyakkendő is egy polgári csökevény volt.