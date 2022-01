Újra felbukkant a fekete párduc, ezúttal Heves megyében látták

A Heves megyei Kerecsenden bukkant fel tegnapelőtt a fekete párduc, amelyet egy autóból kaptak lencsevégre. Az állatot utoljára Szolnok közelében látták, az akkor készült videófelvételeket Both Zoltán vadállatbefogó is látta, aki szerint valóban egy fekete párduc látható a képeken.

A vadállatbefogó szerint jól láthatók a méretbeli különbségek egy házi macska és egy nagymacska között.

Nagyon bízom benne, hogy most már végre biztonságba kerül, és sikerül befogni a szakembereknek. Senkinek sem jó, hogy kint kóborol

– tette hozzá a vadállatbefogó.

Később egy szolnoki lakos is látni vélte az állatot, amely egy garázs tetején napozott. Ezenkívül több helyen, még a Szolnok közelében lévő Kengyelen is látni vélték az állatot egy utca végében. A szakemberek is vizsgálatot folytattak az észlelés ügyében Szolnokon, de minden esetben csak macskák lábnyomait találták, párducét nem.

A nagymacska első észlelése Kiskunhalason volt, az ezt bizonyító videófelvételt a város polgármestere, Fülöp Róbert osztotta meg közösségi oldalán. A rendőrség tájékoztatása szerint a videó közzététele óta több bejelentés érkezett hozzájuk, azonban csak egyet lehetett közülük a keresett állathoz kötni.

Egyelőre nem lehet tudni, hogy pontosan honnan jöhetett a ragadozó. Veprik Róbert, a Szegedi Vadaspark igazgatója korábban azt mondta, elképzelhető, hogy magánszemélytől szökött el az állat, azonban ha ez igaz, akkor illegálisan tarthatták.

