Budapestnél lesz a legrosszabb, nyolc megyére adtak ki figyelmeztetést

Vasárnap estére észak felől növekszik majd a felhőzet, de helyenként fel is szakadozhat. Az északkeleti és a délnyugati megyékben pára és köd is előfordulhat, valamint az éjszaka második felében az északkeleti határ közelében gyenge havazásra lehet számítani. Az éjszaknyugati szél pedig megerősödik, és viharossá fokozódik – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 5 és plusz 1 fok között alakul, de helyenként pár fokkal hidegebb is lehet. Hajnalra viszont emelkedik a hőmérséklet.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat veszélyjelzése szerint az Alföldön, északkeleten nagyobb területen jelen lévő sűrű, zúzmarás köd a déli óráktól fokozatosan visszaszorul. A ködösebb tájakon gyenge havazás is előfordulhat, körülbelül 2 centiméteres hótakaróval.

Vasárnap estétől az Észak-Dunántúlon, majd a főváros térségében megerősödik az északnyugati szél, viharos, akár 60-70 kilométer per órás széllökésekre kell számítani. Hétfőn sokfelé viharossá fokozódik az északnyugati szél. A legerősebb lökések 65–85 kilométer per óra között várhatók, a hegyvidéki tájakon ez akár 90 kilométer per óra is lehet.

Sűrű köd miatt nyolc megyére elsőfokú figyelmeztetés van érvényben:

Pest,

Békés,

Borsod-Abaúj-Zemplén,

Csongrád-Csanád,

Hajdú-Bihar,

Heves,

Szabolcs-Szatmár-Bereg és

Jász-Nagykun-Szolnok.

Orvosmeteorológiáról már az Időkép ír. Beszámolója szerint napközben frontmentes időre készülhetünk, este érkezik újabb hidegfront. A hideg idő miatt pedig felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi bántalmak. A keleti tájakon a tartós köd miatt a panaszok elhúzódhatnak.

(Borítókép: Köd Salgótarjánban 2022. január 2-án. Fotó: MTI / Komka Péter)