Egy 102 éves férfi is megkapta a negyedik védőoltását Pécsett

Harminc ember, köztük egy 102 éves férfi kapta meg a koronavírus elleni oltóanyag negyedik adagját szombaton a pécsi Klinikai Központ oltópontjain azok után, hogy előző nap a kormány döntött az újabb emlékeztető dózisok felvételéről – tájékoztatta a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjának (PTE KK) elnöke vasárnap az MTI-t.

Sebestyén Andor közlése szerint az Országos Kórházi Főigazgatóság (Okfő) kérte az oltási programban résztvevő fekvőbeteg-ellátó intézményeket, hogy január 15-től biztosítsák a kórházi oltóhelyeken a negyedik oltás felvételének lehetőségét, amennyiben a harmadik oltástól számítva legalább négy hónap eltelt és a páciens háziorvosa vagy az oltóorvos azt indokoltnak tartja.

Az elnök szólt arról, hogy a negyedik oltás lehetőségéről már a bejelentést megelőzően is komoly telefonos és e-mailes érdeklődés indult meg náluk a baranyai páciensek részéről. Már az első nap, az egyébként oltási akciónapnak számító szombaton harminc ember, köztük egy 102 éves férfi vette az újabb emlékeztető oltást.

Sebestyén Andor elsősorban a 60 éven felülieknek javasolja az újabb adag felvételét. Különösen fontosnak nevezte, hogy beoltassák magukat azok az idősebb korban lévők, akik egy vagy több krónikus betegségben, például szív és érrendszeri betegségben, krónikus tüdőbetegségben, cukorbetegségben, daganatos betegségben szenvednek és az elsők között kapták meg a harmadik dózist.

A szakember arra számít, hogy a következő napokban, hetekben a harmadik oltások indulásakor tapasztalható forgalom mutatkozik majd a pécsi kórházi oltópontokon, egyúttal abban is bízik, hogy az idősebb hozzátartozóikat kísérők közül is felveszik a védőoltások számukra aktuális, akár első dózisát. Sebestyén Andor közölte, a januári csütörtöki, pénteki, szombati oltási akciónapokon erre előzetes regisztráció nélkül is mód nyílik.

(via MTI)