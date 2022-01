Budapest mellett Pest, Fejér, Veszprém, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron megyében van érvényben másodfokú riasztás. Ezeken a területeken a következő órákban viharos erejű széllökések várhatók – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

Fotó: OMSZ / MET.hu Veszélyjelzési térkép

Az említett területek mellett számos más megyében is elsőfokú riasztás van érvényben az erős szél veszélye miatt. A legerősebb lökések általában 65–90 kilométer/óra között várhatók. Elsősorban a hegyvidéki tájakon (Dunántúli- és Északi-középhegység) 90 kilométer/órát meghaladó lökésekre is számítani lehet, de akár síkvidéken (a Dunántúl északi felén, a főváros tágabb térségében és az Alföld északi részén) is lehetségesek 90 kilométer/óra körüli széllökések. A veszélyes légmozgás csak az esti óráktól veszít erejéből.

A hét első napján délután erősen felhős vagy borult lesz az ég délutánig, majd késő délutántól északkelet, észak felől csökkenni kezd a felhőzet, kiderül az ég. Az észak felől érkező csapadékzónából eső, zápor, hózápor több helyen előfordulhat kisebb mennyiségben. Egyre nagyobb területen várható erős, majd viharos nyugati, északnyugati szél. A csúcshőmérséklet többnyire 4 és 9 fok között alakul. Késő estére –3 és +5 fok közé hűl le a levegő.

Fotó: OMSZ / MET.hu Hétfő esti időjárás-előrejelzés

Hétfő este a déli, délnyugati tájakon eleinte még sok lesz a felhő, futó zápor, hózápor előfordulhat, majd az éjszaka második felében már ott is jobbára derült ég várható csapadék nélkül. Az északnyugati szél veszít erejéből, de még többfelé élénk, a hegyekben erős marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jellemzően –5 és 0 fok között alakul, de a keleti még havas, kevésbé szeles tájakon hidegebb is lehet.

Ha reggel óta fáj a feje és ízületi panaszai vannak, ne csodálkozzon, mert hidegfronti hatás érvényesül, emellett az erős szél várhatóan ingerlékenységet, nyugtalanságot és alvászavart is okozhat – tudható meg az Időkép orvosmeteorológia előrejelzéséből.

(via OMSZ, Időkép)

(Borítókép: Czeglédi Zsolt / MTI)