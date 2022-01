Márki-Zay Péter: Ez ostobaság, felelőtlenség és szakmaiatlanság

Márki-Zay Péter szokásos, vasárnap esti élő bejelentkezésében – ezúttal Simon Andrással az oldalán – először a magyar járványkezelést kritizálta, többek között úgy fogalmazott, hogy „amikor lopni lehetett, akkor Szijjártó Péter volt a felelős”, Pintér Sándor belügyminiszter pedig „szolgálati jogviszonnyal igyekszik rákényszeríteni az orvosokat arra, hogy ott és akkor végezzék a munkájukat, amikor ők megmondják".

– szögezte le a miniszterelnök-jelölt.

Ahogy korábban írtunk róla, Orbán Viktor bejelentette: hat termék esetében október 15-i áron fagyasztják be a bolti árakat. Ezek a kristálycukor, a búzafinomliszt, a napraforgó-étolaj, a sertéscomb, a csirkemell és a 2,8 százalékos tehéntej. Gulyás Gergely a Kormányinfón már idesorolta a csirke far-hátat is.

– reagált a kormány döntésére Márki-Zay Péter, aki szerint az elhibázott gazdaságpolitika hatásait próbálják a szőnyeg alá söpörni, miközben a nagykereskedelmi árakhoz nem nyúlnak, csak a kiskereskedőkre kényszerítenek egy árat, aminek áruhiány, minőségromlás, veszteségessé válás, valamint a kistelepüléseknél ellátatlanság lehet a következménye.

Márki-Zay Péter úgy látja, hogy az infláció kétharmadát a kormány hibás intézkedései hozták, ráadásul a kereskedők ezután több száz másik termék árát felvihetik, ezért nem fog csökkenni az infláció. A miniszterelnök-jelölt azzal folytatta gondolatmenetét, hogy a felesleges állami beruházások leállításával lehetett volna ténylegesen védekezni az infláció ellen.

A kormányfőjelölt az ellenzék népszavazási aláírásgyűjtéséről elmondta, hogy néhány napon belül összegyűlik az előírt kétszázezer, de a biztonság kedvéért 230 ezer aláírást szándékoznak leadni. Márki-Zay Péter azt kérte, hogy ezután ne késleltessék a hitelesítést és a népszavazás kiírását.

Március 10-én megválasztja az Országgyűlés Áder János utódját, a Fidesz jelöltje Novák Katalin a tisztségre. Márki-Zay Péter elárulta, hogy az ellenzék egyeztet a kérdésről, de az sem mindegy, hogy az általuk méltónak talált emberek közül ki vállalja el a jelöltséget.

Márki-Zay Péter az eddig megszokottól eltérő módon nem egyedül, hanem Simon Andrással az oldalán jelentkezett be. Nagy Attila Tibor politikai elemző Facebook-oldalán így értékelte az új formátumot:

Mindenképpen helyes lépés volt, hogy végre ez a videó is a közös dizájn alatt jelent meg. Az is helyes, hogy jelentősen lerövidítették az időtartamot, a korábbi két-másfél órás szereplések helyett ma már csak háromnegyed óráig tartott a szereplés. Az is érthető, hogy a beszéd közbeni csapongásra erősen hajlamos Márki-Zay Péter keretek közé szorítását szolgálta Simon András jelenléte, akinek a feladata az volt, hogy kérdéseivel követhetőbbé, strukturáltabbá tegye a nézők számára az élő bejelentkezést.