Szlávik János: Az orvos sem tudja eldönteni, hogy delta vagy omikron

A szakember szerint nemhogy az átlagember, az orvos sem tudja megkülönböztetni, hogy az omikron- vagy a delta-variánstól szenved a beteg, noha nyilvánvalóan mind a két fajtának vannak jellegzetességei: a deltáról tudjuk, hogy klasszikus tüdőgyulladást, lázat, gyengeséget, fejfájást okoz; az omikron pedig sokkal zavarosabb tüneteket tud létrehozni, elég egy torokkaparás, nátha ahhoz, hogy az ember gyanakodjon, hogy koronavírus-fertőzött.

Gyermekeknél pláne izgalmas a dolog, nagyon sok a tünetmentes fertőzött; a hasfájás, szemgyulladás, egyszerű nátha, tehát a gyermekeknél pláne gondoljunk arra, hogy esetleg koronavírus-fertőzött, ha felső légúti tünetei vannak

– fogalmazott a főorvos a TV2 reggeli műsorában. Arra a kérdésre, hogy a hasmenéses, hányásos tüneteket okozhatja-e az omikron, Szlávik János úgy felelt: a háziorvosok látják, hogy egyre több ember fordul influenzaszerű tünetekkel orvoshoz, tehát ezekért nem mindig a koronavírus felel.

Van egy hasmenéses járvány, van egy felső légúti járvány, vannak más vírusok is, például RSV, vagy baktériumok, amelyek fertőzéseket okozhatnak. Tehát nem a koronavírus minden rossznak az oka, de persze gyanakodni és figyelni kell – véli a szakember. Hozzáteszi: ahogy telik az idő, egyre inkább az influenza is előtérbe kerülhet. A klasszikus influnzajárványok januárban, februárban és márciusban szoktak több megbetegedést okozni, elképzelhető, hogy ez is előfordul.

Kíméletlen az omikron-variáns

Mint fogalmazott, nehéz megmondani, hogy az esetek hány százaléka omikron, mert az orvoshoz forduló betegek nem mindegyike csinál tesztet.

Tény, hogy emelkedik az omikronosok száma, tehát egyértelmű, hogy Magyarországon a következő napokban, hetekben emelkedni fog a koronavírusos esetek száma – hogy mennyire, azt nem tudjuk. Nem duplázódhat folyamatosan, mert akkor olyan magas szinteket érhet el, amennyi tesztet nem is csinálnak. Tény, hogy több lesz a következő napokban

– véli a szakember. Mint mondta, nem érezheti magát teljesen biztonságban, akinek három oltása van, mert az omikron őt is megfertőzheti. Viszont abban biztos lehet, hogy nem fog kórházba kerülni, pláne intenzív osztályra, szinte biztos, hogy nem lesz súlyos beteg.

Itt a titok: egy oltást követően nincs meg ez a védelem, két oltást követően hatvan-hetven százalékos. A harmadik oltás hozzá meg, hogy az omikron ellen nagy biztonságban lehetünk abban a tekintetben, hogy nem kerülünk kórházba

– mondta, majd hozzátette, hogy jelenleg folynak azok az eljárásrendek, amelyek meghatározzák, hogy kinek kell a negyedik oltás, ki kaphatja meg, és mikor. Mint fogalmazott, voltak hangok, akik azt mondták, hogy szinte bárki megkaphatja négy hónappal a harmadik oltás után; a szakemberek ugyanakkor azt mondják, hogy a negyedik oltást elsősorban annak kell megkapnia, akinek erre komolyan szüksége van: idős, immunhiányos, daganatos, krónikus beteg.

Tény, hogy ez nemsokára kiderül. Vannak olyan országok, ahol már rendszeresen oltják a negyedik oltást, ki fog derülni, hogy ennek milyen haszna van

– mondta a főorvos.

Arra a kérdésre, hogy kórházban oltatlanok vannak-e, azt felelte: nagyon sok oltott is van, hiszen a lakosság 63 százaléka már megkapta az oltások legalább első-második dózisát, óhatatlan, hogy közülük is kerülnek kórházba. Inkább az a kérdés, hogy aki súlyos koronavírus-tüdőgyulladással kerül kórházba, az oltatlan-e.

Azt kell mondjam, akik súlyos koronavírus-fertőzéssel, tüdőgyulladással vannak intenzív osztályon, nagy részük oltatlan

– fogalmazott, majd arról is kifejtette a véleményét, hogy valószínűleg segít az átoltottságon, hogy február 15-től Magyarországon a védettségi igazolás oltottsági igazolvánnyá alakul át. Hiszen, mint mondta, minden olyan tevékenység, amely korlátozza az oltatlanok életét, segít, hogy elgondolkodjanak azon: kénytelenek kérni a vakcinát.

Nem hiszem, hogy Magyarországon a kötelező oltásokkal fogjuk megoldani a problémát, de tény, hogy egy ilyen oltási igazolás sokat fog abban segíteni, hogy egyes emberek átgondolják az oltás felvételét, hogy normális életet éljenek, és hozzájussanak olyan szolgáltatásokhoz, amelyekhez csak az oltottak jutnak hozzá

– mondta Szlávik János.

Erőre kapott a járvány

Az elmúlt három napban több mint 21 ezer ember kapta el a koronavírust Magyarországon, meghalt 270 beteg. Kórházban 2630 koronavírusos beteget ápolnak, a beoltottak száma pedig meghaladja a 6,3 milliót.

A hétvégi összesített adatok szerint 21 219 új fertőzöttet regisztráltak az elmúlt három napban, meghalt 270 koronavírusos beteg. Kórházban kevesebben vannak, mint egy héttel ezelőtt, közzétették továbbá a következő oltási akciónapokat a kormányzati tájékoztató oldalon.

A beoltottak száma 6 319 434 fő, közülük 6 059 382 fő már a második, 3 417 089 fő pedig már a megerősítő, harmadik oltását is felvette.

Az elmúlt három napban 21 219 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 348 233 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Meghalt 270, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 40 507 főre emelkedett.

A gyógyultak száma jelenleg 1 169 775 fő.

Az aktív fertőzöttek száma 137 951 főre emelkedett.

Kórházban 2630 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 228-an vannak lélegeztetőgépen.

Az egy héttel ezelőtti összesített adatokban 14 655 új fertőzöttről számoltak be, ez a szám az azt megelőző héten 8790-nel kevesebb volt. Egy héttel ezelőtt 167 ember halt meg három nap alatt a koronavírus vagy annak szövődményei miatt, kórházban pedig 2931 beteget ápoltak, akik közül 281-en voltak lélegeztetőgépen.

Nyakunkon az influenza?

Kiemelte, hogy tavaly nem volt influenzajárvány, az idős emberek – akikre az influenza a legnagyobb veszélyt jelentik – mégis felvették az oltást. Reményei szerint ez idén is így lesz.

Elképzelhető, hogy a közeli hetekben meglódul az influenzás esetek száma, és az influenza, ugyanúgy, mint a koronavírus, rendkívül veszélyes az idős korosztályra, a csecsemőkre, a krónikus betegekre. Az influenza is légúton terjed, mint a koronavírus, és ebben a helyzetben azzal kell számolni, hogy igenis lehet komolyabb influenzajárvány

– mondta Szlávik János, aki azt is leszögezte: a két vírus nem keveredik, ugyanakkor előfordulhat, hogy egy emberben egyszerre van jelen, de a két vírusnak semmi köze nincs egymáshoz. Felidézte, hogy Brazíliában már kimutatták, hogy ilyen esetben sokkal súlyosabb lefolyása van egy légúti fertőzésnek.

(Borítókép: Szlávik János 2020. március 4-én. Fotó: Kovács Attila / MTI)